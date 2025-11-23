Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ferran Torres y Lamine Yamal celebran uno de los cuatro goles. Efe
Jornada 13

El Barça recupera su ADN

Los azulgranas, en su regreso al Camp Nou, volvieron a ser efectivos en la presión y un martillo en el área rival

Daniel Panero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:10

El Barcelona va camino de ser lo que un día fue. Y eso no es poca cosa. El conjunto que dirige Hansi Flick exhibió ante el Athletic ... en el regreso al Camp Nou todo el ramillete de cualidades que llevó al equipo azulgrana a ser uno de los más temidos del fútbol europeo la temporada pasada. La presión adelantada sometió al Athletic en todo momento y la eficacia goleadora, que ya estuvo presente en Balaídos antes del parón, volvió a quedar de manifiesto. Es el regreso de un Barça que poco a poco está más cerca de lo que quiere Flick.

