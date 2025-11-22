Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ferran y Lamine celebran uno de los dos goles del valenciano. Efe
Jornada 13

Festín y liderato del Barça en el regreso al Camp Nou

Lewandowski marcó el primer gol en el renovado estadio, Ferran selló un doblete y Fermín no falló a su cita con el gol ante un Athletic timorato y fallón

Daniel Panero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:29

Comenta

El Barcelona recuperó este sábado muchas cosas. El conjunto que dirige Hansi Flick regresó al Camp Nou y lo hizo para jugar uno de ... los mejores partidos de lo que va de temporada y pasar por encima de un Athletic inoperante. Los tantos de Lewandowski y Fermín López y el doblete de Ferran Torres marcaron la diferencia existente entre ambos clubes a día de hoy y sirven también para meter presión a un Real Madrid que juega este domingo contra el Elche y que ya ve como el eterno rival está cerca de recuperar su mejor versión e incluso es líder con un partido más.

