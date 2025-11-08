Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hansi Flick, durante el entrenamiento del Barça este sábado. Alberto Estévez / EFE
Jornada 12

El Barça, ante sus fantasmas

Balaídos y Bryan Zaragoza traen malos recuerdos a un equipo azulgrana que necesita recuperar sensaciones antes del parón

Daniel Panero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:36

El Barcelona tiene este domingo un partido peligroso en Vigo. Lo es por la dinámica de incertidumbre que le asola desde hace semanas y también ... porque visita un estadio en el que tradicionalmente se ha llevado algún que otro disgusto. El Celta y Balaídos han sacado, en ocasiones, lo peor del Barça y ahora amenazan al conjunto de Hansi Flick antes de un parón de selecciones al que los culés esperan llegar con sensaciones renovadas. Por el camino, tendrán que superar a Bryan Zaragoza, ese jugador que siempre se agiganta cuando tiene una camiseta azulgrana delante.

