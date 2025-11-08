Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hansi Flick, antes de la rueda de prensa previa al duelo frente al Celta. Efe
Jornada 12

Hansi Flick: «Pido a la selección que cuide a Lamine»

El técnico alemán asegura que el '10' azulgrana no está al cien por cien y recrimina a sus jugadores no rendir al nivel esperado

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:10

Con la vuelta de Lamine Yamal a la convocatoria de la selección española, el cruce de declaraciones entre Luis de la Fuente y Hansi Flick ... ha vuelto a aparecer. En esta ocasión, el entrenador alemán apeló a la necesidad de «cuidar» al '10' del Barcelona, que a pesar de que está recuperando su mejor versión después de superar la pubalgia que arrastraba en las últimas semanas, todavía «no está al cien por cien», según defendió en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta.

