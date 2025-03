Asensio responde tras el escarmiento de Zidane

Óscar Bellot Madrid Domingo, 4 de abril 2021, 17:36 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

Como al profesor con el escolar que no hace sus deberes, a Zinedine Zidane no le quedó más remedio que darle un escarmiento a Marco Asensio por su flojo rendimiento. Titular en trece de los catorce partidos que disputó el Real Madrid entre el 30 de diciembre y el 7 de marzo, con un par de tantos y una asistencia como magro bagaje, el balear vio desde la grada de Valdebebas los 90 minutos del enfrentamiento contra el Elche correspondiente a la vigésimo séptima jornada de Liga y fue de nuevo suplente frente a Atalanta y Celta. Ante la 'Dea' gozó de ocho minutos que le sirvieron para abrochar la victoria de su equipo en la vuelta de octavos de la Champions y contra el cuadro gallego dobló su minutaje, firmando de nuevo la diana que sentenció a la escuadra celeste en la vigésimo octava fecha del campeonato doméstico. Su buena labor como revulsivo en esos dos pulsos le valió el regreso al once inicial ante el Eibar, su víctima favorita, y el '11' lo aprovechó para cargarse de argumentos que avalan la conveniencia de que el técnico vuelva a situarle de partida frente a Liverpool y Barça en los tres encuentros repartidos en ocho días en los que los blancos se juegan gran parte de sus opciones esta temporada.

De cuatro ocasiones claras para marcar dispuso el mallorquín el sábado en el Alfredo Di Stéfano. La primera, una falta escorada que botó de forma magistral con el pie izquierdo, se estrelló contra el travesaño. La segunda, un taconazo a la red muy similar a un soberbio y recordado gol de la Saeta Rubia, fue invalidada por fuera de juego. La última, fruto de otro notable zurdazo, exigió una formidable parada de Dmitrovic. Entre medias llegó el desquite, batiendo con suficiencia al guardameta serbio tras controlar de modo sublime un envío en profundidad de Casemiro. Su encomiable actuación fue la demostración de que entendió el mensaje de su entrenador y está listo para hacer eso que se le viene pidiendo desde hace tiempo: tirar del carro en las citas de altura.

«Para eso trabajo, para esperar el momento y cuando llegue, aprovecharlo. Ahora están entrando los goles, antes iban al palo y no entraban. Contento con los goles y con aportar para el equipo. Ahora a seguir trabajando para la parte más importante de la temporada», se congratulaba Asensio tras un choque que afrontó en una posición más centrada de lo habitual, como escudero de Benzema en la delantera, y que le sirvió para reivindicarse tras meses marcados por su irregularidad.

Hazard aprieta

De vuelta al césped en el tramo final de la pasada campaña, una vez restablecido de la gravísima lesión que sufrió en julio de 2019 –rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda-, Asensio anotó tres dianas en los nueve partidos en los que participó en aquella resolución exprés de la Liga del coronavirus. Un retorno ilusionante que no tuvo continuidad en los primeros meses de la temporada actual. Aunque Zidane le dio confianza desde el primer momento, el '11' no fue determinante. Frenado por la madera unas veces y sin apenas incidencia en muchos pleitos, tocó fondo en el derbi del Metropolitano, donde no disparó a portería, tampoco completó ningún regate, perdió nueve balones y solo acertó en dieciséis pases, un dato este último inferior incluso al de Courtois.

Aquel envite pareció convencer a Zidane de la necesidad de aplicar un reseteo con el mallorquín, que tras el paso por el banquillo parece estar recuperando el desparpajo que le caracterizaba. Eso, unido al tremendo caudal futbolístico que atesora, le convierte en un arma muy a tener en cuenta de cara al duelo del martes con el Liverpool. Un equipo que tras la final de la Champions en Kiev se lanzó a por Asensio. Se habló de una astronómica oferta por sus servicios, pero el Real Madrid se cerró en banda.

Con contrato hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, los blancos le consideran intransferible y siguen teniendo fe en que terminará de eclosionar como un jugador diferencial. Zidane siente predilección por sus condiciones y considera que tiene la mejor zurda después de Messi. Ya sea formando dupla con Benzema, en caso de que el francés mantenga el sistema con tres centrales y dos carrileros que tan bien le funcionó ante el Eibar, o ubicado en uno de los costados si el míster recupera el tridente que le caracteriza, Asensio apunta a titular en la ida de cuartos de la Champions y posiblemente también en el clásico del sábado, pese a que Vinicius también cotiza al alza y Hazard, que entrenó con aparente normalidad este domingo, aprieta para llegar a esos dos litigios decisivos para los blancos.