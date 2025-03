El Real Madrid acude a la guerra con la moral alta

Óscar Bellot Madrid Sábado, 3 de abril 2021, 00:09 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

Con diez jornadas por delante en las que todo es posible, el Real Madrid retoma el pulso por la Liga midiéndose este sábado a un exigido Eibar en el Alfredo Di Stéfano, antes de afrontar una semana trascendental en la que el equipo de Zinedine Zidane abrirá el martes su eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Liverpool en Valdebebas y recibirá cuatro días después en el mismo feudo al Barça en un clásico vital en la lucha por el título doméstico. Un ascenso por la cordillera del Himalaya en toda regla que los blancos tendrán que abordar sin Sergio Ramos.

El desmesurado afán del capitán por seguir reventando récords con la selección española se ha cobrado esta vez un elevado peaje en forma de lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda que le hará perderse un tramo decisivo de la campaña, mientras mantiene el tira y afloja con Florentino Pérez a cuenta de su enredada renovación.

«Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma», proclamaba el sevillano el jueves, en lo que sonaba a acto de contrición después de forzar para seguir acercándose a la plusmarca mundial de internacionalidades que detenta el egipcio Ahmed Hassan (184 encuentros defendiendo la elástica de los 'Faraones', frente a los 180 de Ramos con La Roja). A nadie se le escapa que ese fue el objetivo por el que el zaguero del Real Madrid saltó en el minuto 85 de un choque ya resuelto frente a Kosovo, al término del cual se lesionó mientras estiraba.

A buen seguro que el esperpéntico episodio protagonizado con el combinado nacional por su futbolista de mayor jerarquía no ha sentado nada bien en la 'casa blanca', por más que Zidane tenga que darle cariño al jefe del vestuario. Pero, sobre todo, deja malparado al '4', sin cuyo liderazgo tendrá que intentar subsistir una escuadra que viene peleando contra la adversidad desde que arrancó el curso y que, pese a todo, aún tiene opciones de doblete.

'Volata'

Para mantenerlas vivas está obligado el Real Madrid a completar un esprint similar al del curso pasado, cuando encadenó diez triunfos sin freno a vuelta del parón motivado por la pandemia para abrochar la Liga. Con la dificultad añadida esta vez, eso sí, de partir en mayor desventaja que entonces respecto al líder y tener que compatibilizar su asalto al campeonato con la Champions, un esfuerzo que sus rivales se ahorran al no haber pasado de octavos.

Resulta curioso que fuese precisamente ante el Eibar cuando los blancos lanzaron aquella 'volata' hace nueve meses y medio en el Alfredo Di Stéfano. Los goles de Kroos, Marcelo y Sergio Ramos, acaparador ahora de todos los focos, sellaron una victoria que espoleó a un conjunto que se había conjurado durante el confinamiento para enmendar una campaña marcada, como la actual, por los dientes de sierra. Terminó amarrando el título cuatro semanas y media después en el mismo escenario y a él se aferra de nuevo para otro desafío mayúsculo.

Con Ramos y Hazard encabezando el ilustre pelotón de ausentes, Benzema y Modric tendrán que seguir enarbolando el estandarte en un bloque en el que Nacho se perfila de nuevo como socio de Varane en el eje de la zaga. Isco podría volver al once, mientras que Asensio, Vinicius y Rodrygo pelean por las dos plazas libres en el tridente de ataque.

Apurado por su delicada situación en la tabla llega un Eibar que sucumbió en la primera vuelta frente los blancos por 1-3 en Ipurua, pese a que el cuadro de José Luis Mendilibar se repuso con bravura de un 0-2 cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora y comprometió la victoria del equipo de Zidane hasta el final. Los armeros solo han ganado uno de sus quince duelos contra el Real Madrid (el 3-0 de la campaña 2018-19) y un empate es todo el botín que sacaron en sus seis visitas ligueras precedentes al Real Madrid, pero no renuncian a dar la sorpresa. «Vamos sin ningún complejo, con mucha energía y con la máxima ilusión», aseguró el miércoles el centrocampista Sergio Álvarez.

El Real Madrid afrontará su semana grande con buenas sensaciones. Los blancos vencieron con suficiencia al Eibar y

Los armeros, por su parte, salieron del Alfredo Di Stéfano

La cercanía de los duelos con Liverpool y Barça impulsó a Zidane a sacudir el once. Cuatro cambios respecto al último envite del Real Madrid antes del parón introdujo el marsellés, que

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, Marcelo (Arribas, min. 68), Casemiro, Modric (Kroos, min. 61), Isco (Vinicius, min. 68), Asensio (Rodrygo, min. 61) y Benzema (Mariano, min. 80). 2 - 0 Eibar Dmitrovic, Pozo, Arbilla, Oliveira, Soares (Cote, min. 81), Sergio Álvarez, Diop (Atienza, min. 76), Aleix García (Enrich, min. 61), Pedro León (Kevin, min. 76), Bryan Gil (Inui, min. 46) y Kike García. Goles: 1-0: min. 41, Asensio. 2-0: min. 72, Benzema.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó a Bryan Gil y Pozo.

Incidencias: Partido de la 29ª jornada de Liga, disputado en el Alfredo Di Stéfano a puerta cerrada.

La presencia de Marcelo dio mucha profundidad al Real Madrid por la izquierda. El '12' no tiene la gasolina de antaño pero conserva intacto el veneno y sin tantos deberes defensivos es una amenaza recurrente en ataque. A Zidane, que cumplió frente al Eibar los

Virtud del técnico es también la continuidad que le ha dado a

El buen planteamiento del Real Madrid obligó al Eibar a defenderse durante casi toda la primera parte, sin que los azulgranas tuviesen respuesta a las acometidas del cuadro local más allá de un disparo desde su campo de Arbilla aprovechando que Courtois estaba adelantado y un tiro de Pozo desde la derecha tras quebrar a Nacho que se marchó fuera.

Por juego y ocasiones debió haberse llevado una zurra mayor el equipo de Mendilibar al descanso y de la caseta regresó sin su futbolista más desequilibrante,

Jarreaba ya con fuerza cuando Dmitrovic sostuvo a la escuadra vasca con una parada notable a disparo del

Porque su apurada situación en la tabla impelía al Eibar a dar un paso adelante y la tormenta le hacía sentirse como en su casa al bloque vasco. Precisamente

Era un recordatorio de que el partido estaba aún abierto. Logró cerrarlo el Madrid, que por el camino había visto cómo se le anulaban tres goles. Abrió Arribas a la izquierda, por donde Vinicius tiró la carrera y centró a Benzema, que la clavó con la testa.