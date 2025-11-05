Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento en el que se produjo la escalofriante entrada de Luis Díaz a Achraf Hakimi. Christophe Petit Tesson (Efe)
Jornada 4

El PSG respira con Achraf Hakimi

Las pruebas a las que se sometió el lateral tras la durísima entrada que sufrió de parte de Luis Díaz descartan una lesión tan grave como se temía, aunque estará dos meses de baja

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:15

Alivio en el PSG tras la preocupante imagen que dejó Achraf Hakimi abandonando el Parque de los Príncipes en muletas a raíz de la durísima ... entrada que sufrió de parte de Luis Díaz durante el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones que enfrentó al vigente campeón de Europa con el Bayern de Múnich. Las pruebas a las que se sometió el lateral derecho revelan que sufre una rotura de sindesmosis con leve afectación deltoideo. Aunque dicha dolencia le mantendrá unos dos meses de baja, lo que hace muy complicado que el internacional por Marruecos pueda estar presente en la Copa de África que se disputará entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, el futbolista no tendrá que pasar por el quirófano como se temía.

