Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Désiré Doué celebra uno de los dos goles que marcó en la final de la Champions. Kirill Kudryavtsev (Afp)
Premio

Désiré Doué sucede a Lamine Yamal en el Golden Boy

El extremo francés se impone a estrellas como Cubarsí, Huijsen o Arda Güler en el palmarés de un galardón que distingue al mejor jugador sub-21 del fútbol europeo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Los pronósticos se cumplieron y Désiré Doué se llevó el gato al agua en la pelea por adjudicarse el Golden Boy 2025. El extremo francés ... del PSG se impuso a una rutilante lista de futbolistas en la que figuraban los españoles Pau Cubarsí y Dean Huijsen, así como otras dos figuras de la Liga como los madridistas Arda Güler y Franco Mastantuono, erigiéndose de esta forma en el mejor jugador sub-21 del fútbol europeo. Sucede en el palmarés del prestigioso reconocimiento que concede el diario italiano Tuttosport desde 2003 a Lamine Yamal, que fue el vencedor el pasado año pero que no podía revalidar dicho reconocimiento al impedirlo las bases del mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  9. 9 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Désiré Doué sucede a Lamine Yamal en el Golden Boy

Désiré Doué sucede a Lamine Yamal en el Golden Boy