Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabi Alonso, con gesto de preocupación, durante el partido del Madrid ante el City. AFP

La plantilla cierra filas con Xabi Alonso

El técnico del Real Madrid sigue, de momento, pero el silencio de la directiva alimenta la tesis de que está sentenciado

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 14:31

Comenta

Xabi Alonso sigue, de momento. Aunque se daba por hecha su destitución si el Real Madrid caía en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City ... de Pep Guardiola, como así ocurrió el miércoles por la noche, la realidad es que, salvo sorpresa mayúscula, el técnico guipuzcoano dirigirá a los blancos en el choque liguero del próximo domingo ante el Alavés en Mendizorroza, frente al Talavera en Copa y en el cierre del año con el Sevilla en el Bernabéu. A partir de ahí, Florentino y Dios dirán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La plantilla cierra filas con Xabi Alonso

La plantilla cierra filas con Xabi Alonso