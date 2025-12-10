El Barcelona se ha convertido en un auténtico experto en remontadas. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso este martes en Champions al ... Eintracht de Fráncfort por 2-1 y lo hizo en un partido en el que le tocó, una vez más, remar a contracorriente y dar la vuelta a un encuentro que había empezado torcido. Es la cuarta remontada consecutiva en apenas dos semanas y la máxima expresión de un 'modus operandi' que Flick ha convertido en habitual desde su llegada a la Ciudad Condal.

Y es que el Barça está acostumbrado a empezar los partidos con el pie cambiado, pero también a demostrar su carácter y dar la vuelta al marcador. Contra el Eintracht lo hizo gracias a dos goles de Jules Koundé, pero es que antes lo había hecho tres veces consecutivas contra el Alavés (3-1), frente al Atlético de Madrid (3-1) y ante el Betis (3-5). Esos tres compromisos habían puesto a prueba la fe de un grupo en el que ahora Flick no tiene ninguna duda. «Demuestra que tenemos buena mentalidad y actitud y competitividad. No nos rendimos. Pero estaría bien comenzar el partido marcando uno o dos goles, aunque es lo que hay. Agradezco lo que he visto porque no fue fácil crear ocasiones», analizó el técnico germano.

El Barça remontó y tuvo que hacerlo de nuevo atacando a un rival en bloque bajo, que cedió metros tras lograr el gol y que puso las cosas difíciles a los culés para encontrar espacios. Ese escenario se ha convertido en habitual para los de Flick. El técnico teutón llegó al banquillo del Barcelona en el pasado verano y desde entonces ha cosechado 16 remontadas en los 60 triunfos que ha conseguido, o lo que es lo mismo, un 26,6% de las victorias de la era Flick han llegado tras ir por detrás en el marcador. Valencia, Rayo, Benfica, Celta, Valladolid, Levante, Oviedo, Real Sociedad, Alavés, Betis, Eintracht y Real Madrid y Atlético en dos y tres ocasiones, respectivamente, han probado la persistencia del Barça de las remontadas.

El Barça de las remontadas es un equipo persistente, que cree siempre en la victoria y que, además, tiene recursos para cambiar los partidos. Ante el Eintracht, los azulgranas se toparon con un marcaje al hombre sobre Fermín que no permitió brillar al onubense y la solución pasó por introducir a Rashford, un jugador capaz de resolver un encuentro desde lo individual. El ex del United cambió el choque con un centro medido y dio la razón a un Flick cuyo intervencionismo durante los partidos siempre ha dado buenos resultados. Jugadores como Dani Olmo, Fermín, Ferran, Rashford o incluso Lewandowski, cuando ha sido suplente, siempre han sido un plus a la hora de conseguir las remontadas.

La parte negativa

La cara B del Barça de las remontadas es que es un equipo que no entra en los partidos con la intensidad que se requiere para empezar con buen pie. Los culés se han acostumbrado a arrancar por detrás en el marcador y eso, tarde o temprano, acaba pasando factura, sobre todo cuando lleguen los colosos del fútbol europeo en la Liga de Campeones. Flick ha tratado de cortar la sangría con Eric García como mediocentro para tener un corrector más y con el regreso a la portería de Joan García, pero, de momento, el Barça sigue sin echar el cerrojo.