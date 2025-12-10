Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Barça celebran uno de los goles ante el Eintracht. Lluis Gene (Afp)
Análisis

El Barça de las remontadas

Los culés suman cuatro consecutivas y Flick ha conseguido por esta vía más del 25% de sus triunfos con el conjunto azulgrana

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:54

Comenta

El Barcelona se ha convertido en un auténtico experto en remontadas. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso este martes en Champions al ... Eintracht de Fráncfort por 2-1 y lo hizo en un partido en el que le tocó, una vez más, remar a contracorriente y dar la vuelta a un encuentro que había empezado torcido. Es la cuarta remontada consecutiva en apenas dos semanas y la máxima expresión de un 'modus operandi' que Flick ha convertido en habitual desde su llegada a la Ciudad Condal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  6. 6 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  7. 7 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  8. 8 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Barça de las remontadas

El Barça de las remontadas