Lamine Yamal y Raphinha, durante el entrenamiento de este lunes. Afp
Fase grupos | Jornada 6

El Barça persigue la revancha ante el Eintracht

Los azulgranas tocaron fondo en abril de 2022, cuando el conjunto de Fráncfort les eliminó en la Europa League y su afición tomó el Camp Nou

Daniel Panero

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:03

Comenta

El Barcelona tiene una oportunidad de pasar página de una de las noches más bochornosas que se recuerdan en la historia del club azulgrana. El ... 14 de abril de 2022 los culés cayeron de forma estrepitosa en la Europa League contra el Eintracht de Fráncfort en un partido marcado por la reventa de entradas a los aficionados alemanes y por el color blanco que tiñó las gradas del Camp Nou. Ese día, en el que el equipo de Xavi Hernández cayó por 2-3, todavía está en el recuerdo de un Barcelona que ha activado incluso un protocolo para evitar que se repita un episodio similar.

