Hansi Flick, en rueda de prensa. EP
Fase Grupos | Jornada 6

Flick se enteró de la derrota del Real Madrid en la cama

El entrenador azulgrana explicó que supo de la victoria del Celta cuando le mandaron un mensaje

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

Hansi Flick ha demostrado por activa y por psaiva que no es un entrenador al uso. Y lo volvió a confirmar cuando le preguntaron sobre ... la derrota del Real madrid en casa ante el Celta, que hacía más líder al Barcelona. «Ha sido igual que en el partido anterior. Ya estaba en la cama cuando recibí un mensaje», explicó el alemán, quien el año pasado ya había reconocido que no acostumbra a ver los partidos del rival, al menos en directo. «Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo», añadió con una sonrisa.

