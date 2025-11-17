Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Estadio de La Cartuja será la sede de la final de Copa del Rey hasta 2028. Efe
Fútbol

La Cartuja, sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028

Será la séptima consecutiva que se dispute en el estadio sevillano, según anunció este lunes la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:37

La final de la Copa del Rey no se mueve del Estadio de La Cartuja de Sevilla. Así lo anunció este lunes la Junta Directiva ... de la Federación Española que se celebró en la capital hispalense con motivo del partido que se disputará mañana entre España y Turquía y que servirá para que los de Luis de la Fuente certifiquen el billete para el Mundial de 2026.

