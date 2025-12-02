Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aitana Bonmatí, en un partido con la selección española. Efe

Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja

La triple Balón de Oro ya ha sido operada de forma satisfactoria de la fractura del peroné izquierdo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:36

Aitana Bonmatí, estrella del Barça y de la selección española, ha sido intervenida este martes de manera satisfactoria de la fractura «transindesmal» del perdoné izquierdo ... y deberá permanecer de baja alrededor de cinco meses. Según informó también el club azulgrana, la cirugía ha corrido a cargo del doctor Antonio Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça.

