Aitana Bonmatí, durante el partido ante Alemania. Efe
Liga de Naciones | Final

Aitana Bonmatí sufre una fractura en el peroné izquierdo

La triple Balón de Oro será baja para el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones que enfrenta a España con Alemania este martes en el Metropolitano

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

Palo duro para Aitana Bonmatí, la selección español que dirige Sonia Bermúdez y también el Barcelona. La jugadora azulgrana sufre una fractura en el peroné ... izquierdo y no estará en la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania del próximo martes, una cita peliaguda tras el empate sin goles registrado en Kaiserslautern.. La tres veces Balón de Oro acabó con molestias el entrenamiento del domingo tras un mal apoyo en una acción fortuita y tuvo que abandonar la sesión, para someterse a los exámenes médicos que dictaminaron el alcance de la lesión.

