Saiko protagoniza de nuevo la equipación roja del Covirán Granada El artista granadino vuelve a apoyar al club rojinegro un año más

Saiko y la Fundación CB Granada han llegado a un acuerdo para que el artista continue un año más como uno de los patrocinadores principales del conjunto rojinegro durante la temporada recién comenzada, la cuarta seguida del club en la Liga Endesa.

El granadino, que es uno de los artistas más relevantes del panorama actual gracias a su música y al espectáculo que le rodea sobre el escenario, será el protagonista de la equipación que estrenará el equipo dirigido por Ramón Díaz en el encuentro que disputará el Coviran Granada contra el Baskonia en el Palacio de Deportes.

Tanto la camiseta como el pantalón estarán marcados por el predominio del color rojo, lo que significará el regreso del color principal del Coviran Granada durante las últimas temporadas. En la equipación se puede observar también el dragón que representa al artista granadino.

Además, el patrocinio de Saiko se extenderá a los principales soportes del Palacio de Deportes durante los encuentros que dispute el Coviran Granada.

El artista ya ha demostrado en varias ocasiones su apoyo al Coviran Granada, ya que ha asistido en varias ocasiones al recinto del Zaidín para presenciar los encuentros del equipo nazarí y el año pasado ya fue uno de los patrocinadores principales del club.

A la venta

La camiseta de Saiko, en la que vuelve el rojo como color principal, está ya a la venta a través de la página web o en la oficina del club ubicada en la avenida Salvador Allende bajo reserva hasta el domingo por la tarde, cuando únicamente estará a la venta dentro del Palacio de Deportes durante el encuentro que disputará el Coviran Granada contra el Baskonia.