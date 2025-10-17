Ramón Díaz: «Al Baskonia hay que jugarle sin complejos si queremos ganarle»

Víctor M. Romero Viernes, 17 de octubre 2025, 15:55 Comenta Compartir

Ramón Díaz admite que es complicado preparar la visita del Baskonia del próximo domingo al Palacio, sin conocer a ciencia cierta por lesiones y la profundidad de plantilla, qué jugadores tendrá enfrente en los vitorianos.De ahí que el entrenador del Covirán piense en especial «en centrarnos en nosotros, en nuestro juego, porque hemos demostrado que tenemos capacidad durante toda la pretemporada, y que en la liga tuvimos dos actuaciones con desacierto en el tiro». El técnico nazarí advierte que «en la preparación destacamos en los lanzamientos, con buenos porcentajes, como una virtud importante, en cambio, en la competición hemos estado mejor precisamente en facetas que yo entendía que había más dudas, como la defensa y el rebote, por lo que esto puede cambiar en cualquier momento, y necesitamos ganar, nos viene bien hacerlo para obtener confianza, el grupo es prácticamente nuevo y hay que darle tiempo, el margen de mejora es muy amplio, y la paciencia, imprescindible».

Ramón Díaz cree que para superar al Baskonia es fundamental «creerse que podemos hacerlo, que vamos a salir a la pista convencidos de ello». «Debemos jugar sin complejos. Si planteamos un partido de jugar a correr, de ver quién tiene más calidad quizás tengamos las de perder, porque disponen de jugadores muy peligrosos a campo abierto, que en la media cancha responden de maravilla en el uno contra uno, a nivel individual. No podemos venir el domingo al Palacio, en cualquier caso, pensando que somos un equipo inferior. Ellos son muy buenos con velocidad y ritmo, poseen muchos jugadores de enorme calidad. Si los dejamos con su juego vivo y alegre en transición, nos van a castigar seguro. También tenemos que intentar cortarles ese dos contra uno donde ellos quieren, en las situaciones que dominan. Debemos aprovechar sus errores, forzar los malos tiros que a veces hacen, cuando juegan muy rápido, en muy pocos segundos, no se trata de ralentizar el partido, pero sí de saber cuando hay que serenar el juego, esa será la clave. Es importante mantener el equilibrio, controlar cuando tenemos que correr y cuando jugar un poco más despacio».

El entrenador granadino no descarta variantes y novedades. «Por trabajo por parte del staff no va a quedar, le hemos dado muchas vueltas a las rotaciones, qué parejas de jugadores podemos poner en la cancha, pero no solo centrados en anotar, sino sobre todo para generar ventajas, que sean más evidentes».

Una de las posibilidades es que Thomas y Kljajic estén más tiempo juntos en la pista, «o generar a partir de otros jugadores que muevan la defensa. Aunque le he dicho a mi equipo de trabajo y a los jugadores que no debemos volvernos locos, hay capacidad de anotación, lo hemos demostrado».

