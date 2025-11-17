Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una jugada de la victoria de Breogán en el pabellón de UCAM Murcia. acb Photo / Javier Bernal

Resumen ACB

Los rivales directos del Covirán Granada abren brecha con la permanencia

Los rojinegros quedan a dos triunfos de Breogán, Girona y Andorra, aunque mantienen a tiro al Zaragoza para salir del descenso

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:32

Más allá de la derrota del Covirán Granada en Girona por fantasmas del pasado, la jornada 7 de la Liga Endesa deparó malas noticias ... en materia de permanencia para los rojinegros. Rivales directos como Río Breogán o Morabanc Andorra, además del citado conjunto catalán, sumaron victorias con las que empezaron a abrir brecha con el descenso, del que se alejan ya a dos partidos tras la igualdad inicial. El cuadro de Ramón Díaz sigue colista y mantiene a tiro al Casademont Zaragoza, única 'alegría' del fin de semana.

