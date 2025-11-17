Los rivales directos del Covirán Granada abren brecha con la permanencia

Más allá de la derrota del Covirán Granada en Girona por fantasmas del pasado, la jornada 7 de la Liga Endesa deparó malas noticias ... en materia de permanencia para los rojinegros. Rivales directos como Río Breogán o Morabanc Andorra, además del citado conjunto catalán, sumaron victorias con las que empezaron a abrir brecha con el descenso, del que se alejan ya a dos partidos tras la igualdad inicial. El cuadro de Ramón Díaz sigue colista y mantiene a tiro al Casademont Zaragoza, única 'alegría' del fin de semana.

El buen hacer de Fran Alonso, Keandre Cook o Danko Brankovic sorprendió al UCAM Murcia, la revelación en este arranque liguero, en su propia cancha. Entre los tres firmaron 16 puntos para decantar la balanza a favor del Breogán tan solo en el primer cuarto, cuando el cuadro gallego logró una ventaja seria de diez puntos sobre su rival, una losa a la postre para el conjunto de Sito Alonso. Los lucenses lograron su tercera victoria del curso (83-96) para escalar en la clasificación y dejar al Covirán en la estacada.

El que sí remontó fue Andorra en un duelo directo por la salvación en el Coliseum. Los de Joan Plaza tuvieron que remar contra corriente para superar a un bravo San Pablo Burgos, recién ascendido a la categoría y actual penúltimo de la tabla, en descenso junto al cuadro nazarí. Shannon Evans y Artem Pustovyi tiraron del carro del Principado para reducir la diferencia de los locales en el segundo cuarto a tan solo dos puntos. El último período fueron diferenciales para cerrar el triunfo (86-93), también el tercero de lo que va de Liga Endesa.

Marcando el límite con la zona de peligro se halla el Zaragoza, que sumó su tercer tropiezo consecutivo frente a un Unicaja que acusó los esfuerzos intersemanales de la Champions League. El acierto en los tiros libres y en los lanzamientos dentro del perímetro de Santi Yusta y Joaquín Rodríguez no fue suficiente para tumbar a uno de los 'gigantes' del campeonato. El mal porcentaje desde la línea de 6,75 (18%) sentenciaron a los maños (79-86), que quedan a un solo triunfo de Burgos y Covirán.