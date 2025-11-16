Los fantasmas del pasado entierran la mejoría competitiva del Covirán Granada

La mejoría competitiva que mostró el Covirán Granada la pasada jornada ante Valencia quedó enterrada en Girona por viejos fantasmas del pasado. El bloqueo mental ... que sufrió el equipo en el tercer cuarto del duelo en Fontajau impidió cerrar la segunda victoria del curso, algo que parecía bastante factible dado el buen nivel colectivo tanto en ataque como en defensa de la primera parte.

Esta no fue la única vez que los nazaríes se vieron obligados a renunciar al triunfo por culpa de una 'pájara' puntual a lo largo de los 40 minutos de encuentro. Más allá de Girona, el inmediato precedente tuvo lugar hace dos jornadas, cuando el Covirán salió vapuleado de Lugo con un primer cuarto desastroso en el que encajó un 38-14 que no hubo forma de levantar.

La pasividad defensiva y la falta de soluciones, sumado a la incapacidad anotadora, le costó entonces el partido a un Covirán a merced de su rival y completamente desenchufado en lo anímico, una sensación que suele experimentar con cierta frecuencia en la Liga Endesa. También en Fontajau.

En dicho tramo, el equipo rojinegro se apagó. La salida del vestuario conllevó siete minutos plagados de ataques infructuosos, defensas frágiles y pérdidas (6), lo que desató al cuadro local con un parcial de 17-0 para ponerse por delante y dejar en la estacada los siete puntos de ventaja con los que los visitantes se marcharon al descanso.

El 1/6 en triples –con un paupérrimo porcentaje de acierto del 17%– recordó a las anteriores derrotas del conjunto dirigido por Ramón Díaz, negado desde la línea de 6,75 en contraposición con la buena mano de los rivales. Aun así, el dato global se elevó al 44%, cuatro dígitos por encima de la estimación que hizo en su momento el preparador a partir de la cual poder aproximarse al triunfo. Insuficiente esta vez.

A contracorriente

Valtonen consiguió romper la dinámica con un lanzamiento exterior, maniobra con la que los granadinos regresaron al partido para buscar el triunfo a contracorriente. El Covirán recuperó la alegría en ataque, anotando 23 puntos en el último período, tan solo cuatro menos que en el inicial. De hecho, llegó a situarse a una canasta de la igualada, pero determinadas decisiones arbitrales en los dos minutos finales terminaron de desquiciar al conjunto nazarí.

Babatunde protestó ligeramente la personal que le señalaron en ataque por un bloqueo sobre Busquets, pero más clara fue la indignación de Rousselle en otra falta en defensa por bloqueo al escolta. Ambas infracciones enfurecieron al banquillo, otro 'mal' pasado del que conviene pasar página.

También hay que darle mérito a Otis Livingston II, el principal artífice de la resurección local. El base trajo por la calle de la amargura a Rousselle y Costa, desbordados ante el cambio de ritmo y la inspiración del base.

El de Nueva Jersey desangró al Covirán con penetraciones imposibles, acumulando 19 puntos en los dos últimos cuartos –20 en el global del envite–. Alcanzó los 28 de valoración, el registro más alto entre los jugadores de Moncho Fernández y el que le dio la llave al 'MVP' del partido.