Ramón Díaz: «Traigo ilusión máxima para hacer crecer al club en cada área poniendo mi granito de arena»

Ramón Díaz, nuevo entrenador del Covirán Granada, ya ejerce como técnico y expuso sus pretensiones para esta temporada en su presentación oficial. Estas fueron sus ... manifestaciones:

ARRANQUE: «Para mí son muy importantes dos cosas: agradecer y transmitir ilusión. Quiero empezar agradeciendo a Pablo Pin y Zamo el trabajo que han hecho en la anterior etapa, consiguiendo devolverle a Granada un equipo en ACB».

PIN: «Para mí Pablo Pin es más que un amigo, es mi familia, hablo con él casi a diario y está enterado de muchos de los movimientos que van a suceder. ¿Quién mejor que él para asesorarnos? Para mí siempre va a estar presente, en lo personal y en lo baloncestístico».

ILUSIÓN: «Ahora hay que centrarse en una nueva etapa llena de ilusión. Los granadinos siempre nos quejamos de los granadinos y para nosotros, agradecer especialmente a Covirán y al Ayuntamiento y las empresas que nos apoyan para estar como estamos».

ETAPA FUERA: «No sé si mi cara denota la ilusión que tengo, pero mis doce últimos años han sido fuera de España. Quería seguir en la carrera de la NBA, pero cuando me llamaron de casa y me lo dijeron tan insistentemente, que querían que fuera yo, supe que era el sitio correcto. Ilusión máxima en lo deportivo y en hacer crecer cada una de las áreas poniendo mi granito de arena».

RECUPERAR LA PRESENCIA EN LIGA ENDESA: «La ilusión que hay que despertar no es solo la de ser ACB, sino que nos consolidemos para estar ahí durante mucho tiempo. Todavía no tenemos claro dónde vamos a competir, la ACB todavía no ha resuelto eso. Estamos trabajando desde hace semanas para formar el mejor equipo posible sea cual la categoría en la que juguemos»

TRABAJO EN EQUIPO: «Ilusión máxima y solo voy a asegurar una cosa: nadie va a trabajar más que nosotros para cumplir los objetivos. Ahora hay que centrarse en qué va a suceder, y no en el paso. Eloy (Almazán) y Pablo García son dos personas más que cualificadas, han sido capitanes que han conseguido ascensos y están preparados».

CUERPO TÉCNICO: «Va a continuar casi todo el equipo de trabajo. He pedido traer una persona de mi confianza que ha estado conmigo en México los cinco últimos años para acoplarnos de la mejor manera posible. Arturo va a ser mi ayudante principal y nos conocemos desde hace mucho tiempo, como si hubiéramos trabajado juntos. El equipo de trabajo es muy competitivo».

PLANTILLA: «Estamos muy avanzados, pero no sabemos bien en qué punto vamos a estar, hemos intentado jugadores que puedan ser principales en Primera FEB y más segundarios en ACB. Será un equipo físicamente muy bueno, que priorizará la defensa y jugará con transiciones muy rápidas».

RENOVACIÓN DE ROUSSELLE: «El que más contento está por tenerlo en el equipo soy yo. Su papel, juguemos donde juguemos, va a ser muy importante. Ha demostrado su liderazgo este año y le tiene un cariño enorme al club y a la ciudad. Me sorprendió que quiera tanto a la ciudad como él la quiere. Sus características se asemejan mucho al tipo de juego que quiero hacer»

PRETEMPORADA: «Queremos empezar a mediados de agosto, me gustaría jugar unos seis o siete amistosos antes de comenzar la temporada. El 13 de septiembre sería la Copa Andalucía si somos ACB o el primer partido de la Copa España si somos Primera FEB, esa es una fecha clave para organizar el resto».

PRESIÓN POR ASCENDER: «No quiero decir esa palabra, porque el día a día nos dirá si podemos estar ahí. Vamos a hacer un equipo con uno de los mejores presupuestos para optar a estar posicionados para pelear por ello en la recta final. Estoy convencido de que vamos a estar en las posiciones de arriba, pero ascender o no, nos lo dirá el día a día».