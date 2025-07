Eloy Almazán: «Conozco la Primera FEB al dedillo...y si salimos en ACB sería un bendito problema»

Eloy Almazán se ha convertido en director deportivo del Covirán Granada. El exjugador del equipo compartió sus impresiones durante el acto de presentación del entrenador, ... Ramón Díaz.

AGRADECIMIENTO: «Agradecido a Óscar (Fernández-Arenas) y a Ramón (Díaz) por la confianza, porque sé que ha sido cosa de los dos».

RAMÓN DÍAZ: «A veces le damos más importancia a la gente de fuera, pero hay que valorar el gran esfuerzo que ha hecho Ramón por venir a su ciudad».

PIN: «No me olvido de Pablo Pin y Zamo porque si no es por ellos, no estaríamos aquí. Seguro que van a seguir ayudando».

TRAYECTORIA PROPIA: «He sido jugador y ahora vuelvo al club. Conozco gente, presidentes, al dedillo la Primera FEB… Si salimos en ACB sería un bendito problema y tendría que formarme para ello, pero acepto el reto».

ACTIVIDAD PARALELA: «Tengo una empresa inmobiliaria en la que he trabajado estos seis años desde que me retiré y ahora voy a delegar en Alejandro Bortolussi. Me dedicaré al 100% con el club para todo lo que haga falta».

RETO: «Tengo ilusión, muchísimas ganas de formarme y de ayudar a la ciudad y a mi equipo, que es el Covirán. En mi etapa de Melilla, de 2011 a 2017, yo era socio del Covirán en 1ª Nacional y en Liga EBA».