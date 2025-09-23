«Pasamos un verano agobiante con lo del Betis, pero queremos más que la permanencia»

Iván Aurrecoechea (Torrejón de Ardoz, 1995) sonrió al cruzar las puertas de la sede de Endesa en Madrid. Mucho más tras ver el escudo del ... Covirán Granada junto al resto de los que componen la considerada como mejor liga de Europa por cuarto curso consecutivo tras un verano lleno de incertidumbre, aunque con final feliz.

«Pasamos unos meses muy agobiantes con todo lo que pasó del Betis. Había muchos rumores. Escuchabas una cosa aquí, oías otra allá..., pero el club siempre se mostró muy positivo con este tema. Estaban convencidos de poder sacar la plaza en Liga Endesa y así fue. Estoy muy contento con lo que nos va a traer esta temporada a Granada», explicó ante IDEAL.

El pívot tenía contrato en vigor pese al descenso que se evitó más adelante, aunque reconoció que «el reto de ascender era muy bonito» desde Primera FEB –antigua LEB Oro–. Pese a ello, la mentalidad del madrileño y del resto del vestuario se centra en dar el máximo en la máxima categoría con un equipo lleno de nuevas ideas.

«Se respira un ambiente completamente distinto en el vestuario, con aires más frescos. Ramón Díaz –el nuevo entrenador– nos está transmitiendo unas expectativas altas. Su frase es la de 'why not?' –'¿por qué no?' en castellano–- ¿Por qué vamos a contentarnos con permanecer y no luchar por más? La motivación es máxima», reveló.

Nuevo estilo

El rol de Aurrecoechea será el de un '5', con capacidad para jugar de '4' si la competición lo exige dentro de un plan táctico más físico y 'americanizado' que nunca en el Covirán. «Es muy rápido, volamos en pista y a la gente le va a gustar. Tendremos que compenetrarnos muy bien y comunicarnos todo el rato. La idea principal gira en torno a lanzar a canasta en los primeros seis segundos de la posesión. En defensa, apretaremos en toda la cancha», explicó.

El jugador cumplirá su segundo año en la división, algo que afronta con más experiencia. «La pasada campaña pagué la novatada, me sobrepasó un poco la liga. Ahora el míster cuenta conmigo y me pide que confíe en mis posibilidades. Creo que puedo hacerme un hueco de verdad en la plantilla», asumió.

Sobre la meta del grupo, «pongo la mano en el fuego por que este año será distinto y no sufriremos tanto. Tenemos claro el objetivo y solo queremos que la afición siga al pie del cañón», concluyó.