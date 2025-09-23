Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ricky Rubio, durante la presentación de la Liga Endesa 25/26 en Madrid. Liga Endesa
Liga Endesa

Ricky Rubio ya piensa en su vuelta a Granada: «Es un sitio especial para mí»

El jugador del Penya Joventut, campeón del mundo, Europa y medallista olímpico con España, valora su vuelta al Palacio de Deportes tras debutar allí como adolescente

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Madrid. Enviado especial

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:08

«Parece que la Liga ha puesto a propósito a Granada en la primera jornada... Hay que coger el reloj del tiempo y volver a ... entonces, aunque ahora voy con más experiencia. Es un sitio especial para mí por lo que supuso. Estoy feliz por ir a donde debuté», aseveró Ricky Rubio, de la Penya Joventut, sobre su vuelta al Palacio de Deportes 30 años después de su primer partido como profesional.

