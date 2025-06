«Es un honor entrenar al Covirán porque hacerlo en casa es lo más bonito», afirma Ramón Díaz

Víctor M. Romero Viernes, 20 de junio 2025, 12:40 Comenta Compartir

«Es un honor para mí entrenar al Covirán, sentarme en su banquillo, lo he hecho en todas las categorías desde cadetes, no hay cosa ... más bonita que dirigir en casa, y no se me queda pequeño, lo tenía presente, para hacerlo alguna vez en mi vida», afirma Ramón Díaz, otro técnico local al frente del proyecto nazarí, exjugador del CB Granada y técnico del Fundación desde su origen, al que Óscar Fernández-Arenas acogió para los filiales junto a sus también amigos Pablo Pin y Miguel Ángel Zapata.

«Es uno de los sueños que he tenido en la cama alguna vez que otra, he construido en México y Estados Unidos, pero si me llegaba la oportunidad y Óscar (Fernández-Arenas) cree que soy la persona adecuada para tomar el rumbo del equipo granadino, todo bien, siempre estuve abierto a escucharlo». La idea inicial no era tomar la batuta tan pronto pero «es muy difícil escribir el camino perfecto, saber cuál es. Si volviera atrás escribiría el mismo de estos años, porque el crecimiento personal fue muy bueno y rápido, en muy poco tiempo. Ojalá que siga en esta línea los próximos años y que esto me dé la oportunidad de elegir como ahora y así volver a Granada, mi casa. Me fui seis meses para una experiencia con Sergio Valdeolmillos a México y me pasé doce años fuera». Cambio de opinión Hace una semana no entraba en sus planes comandar al Covirán de forma inmediata, porque estaba a las puertas de la NBA, pero todo ha cambiado de repente, al aceptar la atractiva oferta que Óscar Fernández-Arenas le ha puesto en la mesa, al prometerle uno de los presupuestos más altos de la categoría y medios económicos y recursos para hacer una gran plantilla en Primera FEB, para que se codee con los mejores y aspire al retorno a la Liga Endesa. El poder de persuasión de su presidente, y al tiempo amigo, fue determinante. También el dirigente nazarí, a la espera de firmar el contrato, que sería por dos temporadas, asume las condiciones impuestas por el técnico, como la presencia de un ayudante propio en el banquillo, de su confianza, aunque se mantenga al resto del equipo de asistentes, así como la incorporación de un director deportivo, para poder centrarse en la competición y no tener que multiplicarse como Pablo Pin con las dos facetas. Además, hay otra cuestión en el acuerdo y versa sobre la libertad, si surge, de poder ir con la selección absoluta de Canadá a la ventana FIBA, si así le requieren. Ese equipo nacional está dirigido por Gordon Herbert, como sustituto de Jordi Fernández, y al tiempo tutela al Bayern Munich, por lo que necesitará preparador interino cuando esté inmerso en la Euroliga el cuadro alemán. Díaz figura entre los candidatos al puesto y la ventana FIBA coincide con un parón en la Primera FEB, lo que facilita todo, y de ahí que el Covirán le pueda dar permiso para compaginar la función sin problema. Visita fugaz Ramón Díaz, precisamente, regresa ahora a Europa desde Canadá para ultimar la preparación del conjunto canadiense U19, con un torneo en París, previo al Mundial que se disputará a final de mes en Lausana (Suiza), del 28 de junio al 6 de julio. Por eso, el entrenador nazarí pasará por Granada pero apenas le dará tiempo a nada, debido a que estará inmerso en la competición internacional de los jugadores de categoría sub 19. De hecho, tiene que reunirse con Óscar Fernández-Arenas para firmar el contrato, aunque el acuerdo ya existe. Es posible, por tanto, que el club granadino tenga que retrasar su presentación por este motivo, y no pueda realizarla la próxima semana y hacerlo a la vuelta del Mundial.

