Baloncesto

Fin a la etapa de Micah Speight en el Covirán Granada

El base, fichado este mismo verano, abandona la entidad rojinegra

V. R.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:36

El Coviran Granada y Micah Speight han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador. El club rojinegro agradece al base su entrega y ... compromiso durante su estancia en la entidad y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional.

