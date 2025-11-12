Fin a la etapa de Micah Speight en el Covirán Granada
El base, fichado este mismo verano, abandona la entidad rojinegra
V. R.
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:36
El Coviran Granada y Micah Speight han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador. El club rojinegro agradece al base su entrega y ... compromiso durante su estancia en la entidad y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional.
El base, fichado este mismo verano, abandona la entidad rojinegra sin llegar a cumplir las expectativas creadas en torno a su figura.
