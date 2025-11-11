Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Covirán no descarta reforzar su plantilla. J. M. Baldomero
Liga Endesa

El Covirán vuelve a observar el mercado por si aparece alguna oportunidad

La salida de Speight aligera la masa salarial y abre una rendija de oportunidad para reforzarse

Jose Manuel Puertas

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Aunque la victoria ante el Valencia Basket ha calmado un tanto las aguas en el entorno del Covirán Granada, el club rojinegro sigue pendiente de ... forma activa de alguna oportunidad que pueda surgir en el mercado para mejorar su plantel, mucho más ahora que la salida de Micah Speight se ha desbloqueado por fin, permitiendo así que el club pueda reducir en parte los salarios comprometidos y afrontar una eventual contratación en próximas fechas.

