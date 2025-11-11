El Covirán vuelve a observar el mercado por si aparece alguna oportunidad

Aunque la victoria ante el Valencia Basket ha calmado un tanto las aguas en el entorno del Covirán Granada, el club rojinegro sigue pendiente de ... forma activa de alguna oportunidad que pueda surgir en el mercado para mejorar su plantel, mucho más ahora que la salida de Micah Speight se ha desbloqueado por fin, permitiendo así que el club pueda reducir en parte los salarios comprometidos y afrontar una eventual contratación en próximas fechas.

La salida del hasta ahora base rojinegro permite contar algo de más de margen en la caja del club, si bien tampoco se trata de uno de los mayores salarios del plantel. Eso sí, el acuerdo final para la desvinculación del de Oklahoma ha permitido a la entidad sita en la avenida Salvador Allende ahorrarse una parte de su salario, que sería la que se podría destinar ahora a algún nuevo fichaje.

Fuentes del club consultadas por este medio reconocen que el Covirán está abierto a reforzarse próximamente, pero no a cualquier precio ni con el primer jugador que aparezca en escena. Una vez realizado un primer movimiento con el retorno de Lluís Costa, el margen salarial ha comenzado a estrecharse, por lo que toca acertar con alguien que realmente, como ha pasado con el base catalán, eleve el techo competitivo del equipo. Trabajo por delante para la terna forma por Ramón Díaz, Eloy Almazán y Óscar Fernández-Arenas, que necesita acertar el tiro.