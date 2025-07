Familias, ilusión e incertidumbre verdiblanca

Jose Manuel Puertas Granada Miércoles, 9 de julio 2025, 06:57 Comenta Compartir

Hay veces en las que los detalles parecen cuidados con mimo, y fue el caso del acto de presentación de la nueva estructura deportiva del primer equipo baloncestístico de la ciudad. El pistoletazo de salida de la era de Ramón Díaz y Eloy Almazán en el banquillo y el despacho rojinegros tuvo lugar en la Escuela de Comercio de Coviran, en la sede del patrocinador principal del club, en la granadina plaza de la Ilusión.

Coincidencia geográfica o no, no lo parece, fue esa la palabra más escuchada en la jornada, en la que algunas fuerzas vivas de la ciudad, como el concejal de deportes, Jorge Iglesias, o el antiguo alcalde, Paco Cuenca, quisieron estar presentes para mostrar su apoyo al proyecto. No faltaron tampoco las familias, padres, esposas e hijos, de los dos protagonistas del día, en un acto sin duda especial para dos nombres forjados en el baloncesto granadino y que acuden ahora de nuevo a él.

Pero a la par que la ilusión verbalizada una y otra vez en la mañana, a nadie escapa una notable incertidumbre, expresada sin ambages por los protagonistas: nadie sabe a ciencia cierta dónde va a jugar el Covirán el próxima curso. Y la paciencia se empieza a agotar, al punto de que el presidente rojinegro no ocultara haber llamado a la ACB en la previa, a ver qué había de lo suyo.

«Expuse que no se está dando –al Betis– el mismo trato que a nosotros. Yo viví una tensión absoluta, nos decían que no llegábamos y trabajamos sin descanso, y ayer se lo trasladé al director general de la ACB, porque creo que no es una situación justa por parte de ellos ni de la FEB», argumentó el directivo. «Los equipos que llegan a pelear por el ascenso deben ser aquellos que tengan control económico para no vernos en esa situación, porque es muy complicada», criticó, molesto pero cauto y armado de paciencia, sin nombrar al club sevillano.

