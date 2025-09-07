Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Beqa Burjanadze, jugador del Covirán Granada, internacional por Georgia, en el hotel de concentración de su selección. J. M. Puertas

Beqa Burjanadze | Jugador del Covirán Granada

«Esperé al Covirán porque me siento bien y quería seguir en la ACB»

El nuevo ala-pívot georgiano del equipo nazarí exprime su participación en el Eurobasket tras eliminar a Francia, «deseando llegar a Granada»

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:00

El populoso Hotel Radisson Blu de Riga es un hervidero de jugadores, entrenadores, agentes, periodistas y aficionados que se citan con motivo de la fase ... final del Eurobasket que acoge la capital letona. «Tenemos a Israel en nuestra planta y ni se imagina las medidas de seguridad que pasan en cada movimiento», explica Beqa Burjanadze antes de medirse ante Francia y eliminarla para pasar a cuartos de un torneo en el que el nuevo jugador del Covirán defiende los colores del verdugo de España.

