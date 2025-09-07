«Esperé al Covirán porque me siento bien y quería seguir en la ACB»

El populoso Hotel Radisson Blu de Riga es un hervidero de jugadores, entrenadores, agentes, periodistas y aficionados que se citan con motivo de la fase ... final del Eurobasket que acoge la capital letona. «Tenemos a Israel en nuestra planta y ni se imagina las medidas de seguridad que pasan en cada movimiento», explica Beqa Burjanadze antes de medirse ante Francia y eliminarla para pasar a cuartos de un torneo en el que el nuevo jugador del Covirán defiende los colores del verdugo de España.

–¿Qué tal la experiencia?

–Jugar un torneo como este siempre es especial. Yo estoy con la selección desde 2013, en el que entonces era solo nuestro segundo Eurobasket. Desde entonces, hemos jugado cinco consecutivos, aunque yo me perdí dos por lesiones. Estoy muy contento de estar aquí y ya hemos superado nuestro objetivo.

–Los georgianos son muy patriotas además. ¿Qué significa la selección?

–Mucho. Y para cada uno de nosotros se asocia a ese patriotismo, aunque no solo los georgianos somos así. Es un gran orgullo representar a tu país. Por ejemplo, en el tema de roles: yo en mi club puedo tener uno y en la selección otro distinto, y lo acepto encantado. Es como un sacrificio, pero te alegras de darlo porque es por tu país. Es una gran responsabilidad estar.

–¿Pasa el deporte en Georgia por su mejor momento?

–Sí, creo que sí. Hemos alcanzado buenas cosas en los últimos años, el fútbol por ejemplo está alcanzando cosas nunca antes logradas. Nosotros también, y a nivel olímpico, somos buenos en deportes de fuerza: halterofilia, judo, lucha grecorromana… Ahí siempre sacamos medallas. En deportes de equipo damos pasos adelante, fútbol, rugby, baloncesto… Estamos en el buen camino para seguir.

–¿Cómo fue eso de eliminar a España?

–La verdad es que pensar que España se ha quedado en el grupo suena raro, como que algo no está bien ahí. Se han dado muchos factores: el cambio generacional de España requiere de un tiempo y paciencia, pero al mismo tiempo han tenido cosas positivas, como las caras nuevas de los jóvenes que han jugado muy bien dando la cara por su país. Creo que, a futuro, eso será una gran noticia para ellos. Pero independientemente de eso, sí que España seguía siendo uno de los mejores equipos del torneo y da pena que estén eliminados. Por mi parte, lo siento porque no le ganamos a Bosnia pero, como decimos en Georgia, el balón es redondo y a veces cae de un lado y a veces, del otro.

–Su victoria el primer día fue clave. Pareció que ganaron fácil a España.

–Puedo asegurar que fácil no fue. Como dijo Juancho Hernangómez en rueda de prensa, nosotros salimos con el cuchillo entre los dientes. Fue tal cual, y de hecho esas palabras de Juancho las usa nuestro entrenador antes de cada partido, porque es así como tenemos que jugar. Contra Italia lo hicimos, llegamos muy igualados al último cuarto, pero no contra Bosnia. Creo que ese primer partido fuera contra España nos dio un empuje extra, jugamos muy físicos, dominando claramente el rebote y eso fue el factor clave.

–Y de Riga, a Granada. ¿Pasará por Georgia?

–No, me voy directo porque estoy con muchísimas ganas. El otro día pensaba que me identifico mucho con la idea del club. Ese perfil luchador, resiliente, que ha mostrado en los últimos años. Pienso, 'joder, ese es mi carácter'. Y eso me gusta, ir a un sitio con esos valores que coinciden con los míos. Eso me hace estar muy emocionado y con ganas de ir, dar todo por el club y ganar partidos. En los últimos días he visto vídeos en redes, y también el buen ambiente que ya tenemos en el grupo de Whatsapp de los jugadores… Creo que eso ayuda un montón y aumenta las posibilidades de que pasen cosas buenas.

–Hablando de implicación, usted es de los que lo hace de verdad: en Sevilla o Coruña lo saben bien.

–Cuando yo firmo un contrato y me comprometo con un club, es innegociable implicarte y comprometerte con el club y a la gente que lo forma. Nosotros somos gladiadores, deportistas de elite. Igual este año estoy en Granada y el siguiente en otro, aunque me gustaría quedarme más años, pero la gente que trabaja en el club y los aficionados se van a quedar toda la vida. Así que nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión y el máximo esfuerzo y compromiso para poder salir del campo satisfecho de haberlo dado todo. Hablo de la gente, que merece quedarse en ACB muchos años.

–¿Cómo vivió la incertidumbre con la categoría, el tema Betis?

–La verdad es que, no solo yo, mucha gente tuvo mucha incertidumbre. No es fácil estar tranquilo en una situación así, obviamente, pero al mismo tiempo mi objetivo era seguir en ACB. Yo sé que tengo más años en la elite porque me siento muy bien. He pasado por situaciones complicadas con las lesiones, pero ahora me encuentro muy bien. Así que, con todo el respeto, sentía que no era el momento de bajar de categoría. Por eso esperé a la opción de Granada, que además mostró mucho interés en mí.

–Compartirá el puesto de '4' con Luka Bozic. ¿Qué espera?

–El puesto hay que ganárselo cada día. Lo que me ha transmitido el entrenador es que no se va a casar con nadie, y creo que eso es bueno porque nos da la oportunidad de demostrar día a día lo que podemos dar. Y creo que eso hará también que el nivel de los entrenamientos suba, porque serán muy competitivos. Al final, Luka y yo vamos a ser compañeros, a luchar y jugar por el mismo objetivo. Ambos daremos lo mejor por el equipo y los roles, ya veremos. Obviamente yo voy Granada para jugar (sonríe). Es para lo que he fichado porque estoy para ello.

–Ramón Díaz ha expresado querer generar mucho juego con ustedes en el poste bajo.

–Desde luego, desde que empecé a jugar al baloncesto, siempre he querido ser polivalente en la pista. Nunca quise ser un tirador o un reboteador puro, siempre intenté hacer un poco de todo. Sí creo que vamos a tener fortaleza en el poste bajo en el puesto de '4'. Incluso creo que, si vamos a jugar con un ritmo muy alto, provocando muchos cambios en la defensa rival, tendremos aún más ventaja ahí. Podemos provocar ayudar y somos jugadores listos para pasarla fuera al compañero. Tenemos que dar todo para aprovechar esas ventajas, porque Luka también es muy versátil. Creo que eso es algo bueno para el equipo.