Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Burjanadze lanza a canasta en el partido. EFE

Covirán Granada

La Georgia de Burjanadze da el sorpresón y elimina a Francia del Eurobasket

Habrá un jugador del Covirán Granada en semifinales, al enfrentarse a la Finlandia de Valtonen

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:24

Habrá un jugador del Covirán en las semifinales del Eurobasket, después de que Georgia diera la gran sorpresa eliminando a Francia (70-80). De ese ... modo, el rojinegro Beqa Burjanadze se jurará un puesto en la lucha por las medallas contra la Finlandia de Elías Valtonen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  3. 3

    El Granada se levanta de la lona
  4. 4

    El Cascamorras vuelve a fracasar, Baza se divierte
  5. 5 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  6. 6

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  7. 7

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  8. 8 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  9. 9

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  10. 10

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Georgia de Burjanadze da el sorpresón y elimina a Francia del Eurobasket

La Georgia de Burjanadze da el sorpresón y elimina a Francia del Eurobasket