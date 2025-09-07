La Georgia de Burjanadze da el sorpresón y elimina a Francia del Eurobasket

Covirán GranadaLa Georgia de Burjanadze da el sorpresón y elimina a Francia del Eurobasket
Habrá un jugador del Covirán Granada en semifinales, al enfrentarse a la Finlandia de Valtonen
Granada
Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:24
Habrá un jugador del Covirán en las semifinales del Eurobasket, después de que Georgia diera la gran sorpresa eliminando a Francia (70-80). De ese ... modo, el rojinegro Beqa Burjanadze se jurará un puesto en la lucha por las medallas contra la Finlandia de Elías Valtonen.
El nuevo discípulo de Ramón Díaz disputó doce minutos en los que anotó seis puntos al encestar dos triples sin fallo, el segundo de ellos poniendo a Francia contra las cuerdas (54-61) a solo ocho minutos de la conclusión.
