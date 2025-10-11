Desbordados por el ritmo infernal del Congost

Víctor M. Romero Sábado, 11 de octubre 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Covirán fue desbordado por completo en el Nuevo Congost (83-68) y desde el inicio del encuentro por el Baxi Manresa, que impuso un ritmo infernal que significó un 11-0 que le afianzó en el marcador, sin que cediera en su velocidad ni los granadinos fueran capaces de frenarle en ningún momento. Y eso que Hankins cerró el rebote y los manresanos fallaron tiros claros, pero la formación de Ramón Díaz tuvo un día más sin puntería, con tiros forzados y mucha dificultad para llegar al aro con orden por la fuerte presión de los del Bages. Valtonen cometió dos faltas pronto y esto le condicionó durante el resto del choque. Los granadinos contabilizan su segunda derrota en el campeonato, a la espera de la visita del Baskonia del próximo domingo al Palacio.

El Covirán afrontó el segundo partido de la temporada en la Liga Endesa, primero lejos de su pabellón, con la plantilla al completo mientras que su rival, el Baxi Manresa, que cayó en el estreno liguero ante La Laguna Tenerife en la cancha canaria, tuvo el alta de 'Kao', el pívot nigeriano Kaodirichi Akobundu, que destacó en su actuación inicial, en la Eurocup, con triunfo sobre el polaco Wroclaw.

Diego Ocampo, que dirigió a la selección checa, apostó de salida por Dani Pérez, Golden, Reyes, Obasohan y Steinbergs mientras que Ramón Díaz optó su cinco titular ya habitual: Speight, Thomas, Valtonen, Bozic y Hankins. El descarte, como en la jornada anterior, fue el capitán Pere Tomàs.

Los dos primeros minutos, desafortunados con falta en ataque de Hankins y pasos y fallos en tiros de Thomas y Valtonen, para un 6-0 con triple de Steinbergs y un dos más uno para los manresanos, con el agravante de la segunda falta del finlandés. Munnings a la pista y asfixiante defensa sobre Matt Thomas, el atasco en ataque empezó a preocupar. Parcial de 11-0 de salida, otros pasos de Speight y erráticos todos los nazaríes, hasta Bozic, tiempo muerto de Ramón Díaz tras triple de Plummer. Desastroso inicio.

Primera canasta que llega a través de Zach Hankins y tardó más de cuatro minutos, más triple de Thomas y otra de dos de Bozic: 13-7. Ritmo muy alocado, con presencia de Agustín Ubal, que anotó rápido. Rousselle a pista con Burjanadze y Babatunde mientras Hankins cierra el rebote defensivo y Díaz coloca una defensa zonal.

Pérdidas y ataques atropellados, mucho dinamismo y Kljajic que se estrena: 18-9. Salió Edu Durán. La agresividad defensiva de los rojillos maniató al ataque del Covirán en el primer cuarto, de ahí el 20-11.

Diez pérdidas ya de los granadinos en el arranque del segundo cuarto. Al Covirán le salvó que el Baxi no carburó especialmente en los lanzamientos. Al partido le cuesta mucho calmarse. No estuvo fino el tiro exterior de los hombres de perímetro de Díaz. 24-13 a siete minutos del intermedio. Ramón estableció cambios defensivos para intentar desorientar a los del Bages, pero Thomas no estuvo inspirado. Ataques, como desea, en pocos segundos, pero con mucha precipitación y prisas, desorden.

Aurrecoechea al parqué y Covirán que no la cuela ni en el arcoíris. 32-15, otro parón del entrenador granadino. Otro robo y Ubal al 34-15. Triple de Rousselle y el Covirán maquilla algo la distancia: 36-20. Al descanso, 41-24, sentenciado.

Rousselle impulsó al equipo granadino en el tercer cuarto para poner orgullo. Hankins siguió fuerte en el rebote y bajo tabla y Thomas apareció por fin para el 43-32. El Covirán trató de 'ensuciar' el partido como quería Ramón Díaz, para que el Manresa no estuviera tan cómodo y corriera con facilidad. Parcial de 4-14 y 45-36. De 19 puntos abajo a solo nueve. Plummer abrió otra vez hueco mientras Matt se dejó un tiro libre. 56-40, el Baxi volvió a distanciarse. Olinde le ayudó y el vuelo del nigeriano 'Kao' dejó ya K.O. al Covirán del todo.

Ficha técnica:

Baxi Manresa: Pérez (3), Obasohan (10), Reyes (7), Olinde (7), Golden (12) –inicial-, Okobundu (7), Izaw-Bolavie (0), Benítez (5), Gaspà (0), Ubal (12), Steinbergs (8), Akobundu (4) y Plummer (15).

Covirán Granada: Micah Speight (2), Babatunde Olumuyiwa (4), Elias Valtonen (9), Matt Thomas (14) y Luka Bozic (10) – quinteto titular – Jonathan Rousselle (6), Travis Munnings (0), Jovan Kljajic (4), Zach Hankins (10), Durán (0), Aurrecoechea (0) y Beqa Burjanadze (9).

Parciales: 20-11, 21-13 (41-24, descanso), 28-24 (69-48) y 14-20 (83-68, final).

Árbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez y Esperanza Mendoza.

Temas

Covirán

Manresa