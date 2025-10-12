Demasiado blandos para ganar el en Nou Congost

Jose Manuel Puertas Granada Domingo, 12 de octubre 2025, 00:16 Comenta Compartir

En sus cuatro visitas al Nou Congost desde que alcanzó la Liga Endesa, el Covirán Granada nunca ha logrado ganar a domicilio al equipo catalán. El pabellón del Baxi Manresa suele ser un recinto en el que, para imponerse, se exige una concentración extrema durante los cuarenta minutos, y veces ni aun así es suficiente para sacar el triunfo.

Pero lo que suele suceder casi siempre para un equipo del potencial del granadino, es que si tiene minutos de desconexión, resulta prácticamente imposible competir ante un Baxi que, en los últimos años, tanto con Pedro Martínez en su banquillo como ahora con Diego Ocampo, es un equipo que pone una velocidad de crucero desde el salto inicial y, puede estar más o menos acertado, pero no baja el listón ni el ritmo del partido en ningún momento. Un poco eso a lo que aspira Ramón Díaz con su Covirán, y que ciertamente de momento está lejos de conseguir, a tenor de lo visto en las dos primeras jornadas del curso, en las que su equipo no ha tenido opciones reales de ganar ni al Joventut ni al Baxi Manresa.

En el Congost la brecha se abrió pronto (11-0), con la primera canasta visitante llegando, merced a Zach Hankins, superado el quinto minuto de juego. Un escenario que ya había vivido el Covirán en algunas de sus visitas con Pablo Pin como entrenador y que ahora padeció por primera vez con Ramón Díaz al frente.

Con dos jornadas ya disputadas, la Liga Endesa ya le ha explicado al Covirán cómo se las gasta, por si quedaban dudas. Hay jugadores, como Micah Speight o Travis Munnings, pagando el claro peaje de estrenarse en la competición y lejísimos del nivel que pueden dar, mientras las defensas rivales sobremarcan a Matt Thomas y lo harán cada vez más con Luka Bozic según pasen las jornadas. El Covirán necesita encontrar más focos ofensivos y entender que los partidos se ganan desde el mismo salto inicial.