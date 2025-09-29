Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la derecha, el presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas. Pepe Maríb
Covirán Granada

«Decisiones como los fichajes las tomamos en equipo; hemos hecho magia»

«El presupuesto es similar al de temporadas anteriores, pero queremos sumar nuevos patrocinadores», detalla Óscar Fernández-Arenas, presidente del Covirán Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:06

El desayuno informativo del Covirán Granada, presentación ante los medios de comunicación de la nueva temporada 25/26, sirvió para conocer ciertos detalles del apartado ... institucional del club, renovado en la parcela deportiva tanto a nivel de jugadores como de miembros del 'staff' o la dirección deportiva. Algo que no parece cambiar es el carácter colectivo que impera en el día a día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

