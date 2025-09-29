«Decisiones como los fichajes las tomamos en equipo; hemos hecho magia»

El desayuno informativo del Covirán Granada, presentación ante los medios de comunicación de la nueva temporada 25/26, sirvió para conocer ciertos detalles del apartado ... institucional del club, renovado en la parcela deportiva tanto a nivel de jugadores como de miembros del 'staff' o la dirección deportiva. Algo que no parece cambiar es el carácter colectivo que impera en el día a día.

«Ha habido cambios en la estructura deportiva, pero seguimos funcionando como un colectivo. Este club siempre ha sido de hacer las cosas en grupo, ya que es la cohesión y el consenso lo que te hace más fuerte. Por eso, algunas decisiones como los fichajes las tomamos en equipo. Hemos tenido paciencia este verano, ya que el Eurobasket y las competiciones FIBA enlentecieron el proceso del diseño de plantilla. Este año, como otros, hemos hecho magia para poder tener lo que tenemos. Creo que el resultado ha sido bueno», razonó Óscar Fernández-Arenas, presidente rojinegro.

«Siempre intentamos construir el equipo más redondo posible, pero el año pasado nos equivocamos en la fase de planificación. Luego surgen factores que te alteran la hoja de ruta. La pasada campaña estuvimos a pique de firmar a un pívot con bagaje en Europa, pero se los lesionaron cuatro exteriores y tuvimos que reforzarnos ahí. Siempre ponemos el listón alto en cuanto a efectivos, buscamos lo mejor del mercado. De hecho, nuestro trabajo se reconoce entre las agencias del sector, lo que siempre nos ha permitido traer buenos nombres», lamentó.

Una de las principales novedades del nuevo curso pasa por la separación de la figura de director deportivo de la del entrenador, un cargo que cae en manos del granadino Eloy Almazán tras desempeñarlo el propio Pablo Pin en el pasado. «No he hablado con Pin, pero mi idea es liberar a Ramón ahora. Quiero que llegue y que piense solamente en entrenar a los chicos, no de asuntos de jugadores, viviendas... Fui jugador y sé de lo que hablo», avanzó Almazán, que refrendó las palabras del presidente. «Yo no ficho. Doy mi opinión y el grupo toma una decisión», añadió.

Presupuesto y Saiko

El presupuesto del presente ejercicio también fue uno de los puntos a tratar en la comparecencia. Fernández-Arenas confirmó que «se acerca mucho el presupuesto del año pasado, pero aún no está cerrado por el verano tan agitado que hemos tenido. Además, estamos intentando llegar a más patrocinadores para seguir creciendo como entidad. No me gusta hablar de números porque no sé lo que tienen los demás, pero lo comunicaremos cuando esté resuelto», añadió.

Entre esas marcas, el presidente confirmó que el artista Saiko continuará en el proyecto. «Hemos hablado con él y va a seguir con nosotros. Se trata de una sorpresa que dejamos para más adelante, pero no será la única. La equipación negra ha causado revuelo y tenemos algo preparado. Ya se irá conociendo», finalizó.