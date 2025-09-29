Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
De izquierda a derecha, Ramón Díaz, Óscar Fernández-Arenas y Eloy Almazán, durante el desayuno informativo. Pepe Marín
Covirán Granada

«Cometimos errores que provocaron el descenso, pero partimos de cero en una nueva etapa»

«El objetivo puro y duro es la salvación, lo llevamos en los genes», asume el presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, durante el desayuno informativo de presentación de la nueva temporada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:06

Un nuevo comienzo en el Covirán Granada. La pasada campaña marcó un antes y un después para la entidad nazarí, descendida deportivamente y repescada a ... posteriori para continuar en Liga Endesa por cuarto año consecutivo. Con un róster renovado y un nuevo líder en el banquillo -así como otro en la dirección deportiva-, el propio club reconoció emprender un camino distinto, aunque con el mismo objetivo de siempre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  5. 5 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  6. 6

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  7. 7

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  8. 8

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias
  9. 9 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol
  10. 10

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Cometimos errores que provocaron el descenso, pero partimos de cero en una nueva etapa»

«Cometimos errores que provocaron el descenso, pero partimos de cero en una nueva etapa»