«Cometimos errores que provocaron el descenso, pero partimos de cero en una nueva etapa»

Un nuevo comienzo en el Covirán Granada. La pasada campaña marcó un antes y un después para la entidad nazarí, descendida deportivamente y repescada a ... posteriori para continuar en Liga Endesa por cuarto año consecutivo. Con un róster renovado y un nuevo líder en el banquillo -así como otro en la dirección deportiva-, el propio club reconoció emprender un camino distinto, aunque con el mismo objetivo de siempre.

«Me gustaría olvidar los errores del pasado que nos llevaron a descender. Iniciamos una nueva etapa en el club con Ramón Díaz como entrenador y Eloy Almazán como director deportivo. Todos estos años escribimos un primer libro del Covirán, pero ahora toca redactar el segundo. Somos realistas y sabemos dónde estamos, pero sin quitarle la ilusión y la alegría con la que se trabaja en el 'staff', con los jugadores y en todas las divisiones de la entidad», declaró Óscar Fernández-Arenas, presidente rojinegro en el desayuno informativo concedido ante la prensa a modo de presentación del nuevo curso.

El directivo despejó cualquier ápice de duda desde el principio. «Nuestro objetivo puro y duro es la salvación, lo llevamos en los genes», confirmó, aunque el nuevo técnico matizó a su lado. «Quiero generar ese extra de ilusión no por mí, sino porque el equipo está demostrando que quiere dar un pasito más. Han venido jugadores con hambre y con ganas de dar un gran rendimiento. Queremos pensar más allá de la permanencia, pero nuestra historia y nuestro presupuesto nos hacen tener los pies en la tierra para no perder el norte», relató Ramón Díaz.

El preparador, sustituto de Pablo Pin este año, no concretó una meta concreta por arriba, sino que lo vinculó al «día a día. Si se da la situación, aspiraremos a algo más». Además del futuro, Díaz también trató el presente del club tras finalizar la pretemporada. «Ha sido sensacional. Es cierto que me hubiese encantado contar con la totalidad de los jugadores disponibles desde el principio, pero había competiciones FIBA como el Eurobasket de por medio. En general, estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. No sé si veremos al 100% lo que quiero en la primera jornada, pero nos estamos acercando a ello», valoró.

El Joventut de Ricky Rubio será el primer rival de los nazaríes en una nueva edición de la Liga Endesa, partido previsto este domingo a las 12.30 horas en el Palacio de Deportes granadino. «Se trata de un equipo que ha mejorado mucho con respecto a los cursos anteriores. Puede aspirar a cosas importantes, pero tenemos cero complejos. Tanto con el Joventut, como con el resto de clubes de la categoría. La plantilla está confeccionada para competir contra cualquiera y llegamos en un buen momento físico. Estoy convencido de que haremos un buen partido», aseveró.

Dirección deportiva

También compareció Eloy Almazán, el nuevo director deportivo del Covirán Granada, que se presentó como «un novato, pero con ciertas cosas claras». El exjugador aseguró que «no tuvo ninguna prisa en cerrar a ningún fichaje, ya que eso te repercute durante el curso». Sobre Matt Thomas, una de las incorporaciones de renombre en el club, Almazán reveló que «vimos más de veinte vídeos de escoltas diferentes, pero en cuanto salió la opción de Matt, fuimos a por ella. Puede ser fácilmente uno de los mejores cinco jugadores de la historia del Covirán».

También uno de los pocos que cuenta con cláusula de salida en su contrato. «Es el sexto de toda nuestra trayectoria deportiva que la tiene. Hay efectivos, como Matt, que vienen de haber disputado Euroliga o incluso la NBA. Como club, tenemos que poner de nuestra parte para seducirlos y que vengan. Luego, hay que darles cariño para que se sientan cómodos y decidan quedarse aquí aunque tengan ofertas del extranjero que mejoren sus condiciones económicas», reveló Fernández-Arenas al respecto.

«Cada año contamos con una plantilla prácticamente nueva. Nos dimos cuenta de que cuando un jugador viene al Covirán, se suele revalorizar y nos cuesta alcanzar su nuevo caché. Por eso resulta complicado mantener una base gruesa de cara al año siguiente. Este año queremos avanzar mucho más la planificación para no tener que esperar a junio. Ese trabajo tiene que ser diario para que el equipo siga evolucionando y creciendo», sentenció el director deportivo.