El Covirán quiere amenaza exterior y echa el cerco sobre Edu Durán

El Covirán busca amenaza exterior con los triples de Edu Durá (16).

Jose Manuel Puertas Granada Lunes, 23 de junio 2025, 17:23

El Covirán no pierde el tiempo en un mercado de fichajes en el que ha entrado con bastante fuerza especialmente en la confección de su ... juego exterior. Así, además de las negociaciones abiertas con Jonathan Rousselle, para su renovación, el base norteamericano Micah Speight, el club rojinegro negocia también la incorporación de uno de los mejores tiradores de la segunda categoría nacional. Así, sl otro nombre sobre el que el Covirán ha echado sus redes es el de Edu Durán, escolta que la pasada campaña jugó en el Flexicar Fuenlabrada, con el que se quedó a un paso del ascenso tras perder en el duelo decisivo de la 'Final Four' ante el Betis.

MÁS INFORMACIÓN Micah Speight y la renovación de Rousselle, operaciones en marcha El madrileño ha pasado las dos últimos cursos en el Flexicar Fuenlabrada junto a Toni Ten, el entrenador seguramente más importante en su carrera y con el que ya coincidió durante tres años en el TAU Castellón, pero ahora pinta a que sus caminos se separarán tras el fichaje de Ten por el Estudiantes. Durán es, ante todo, un gran especialista en el tiro de tres, con porcentajes superiores al 40% durante la mayor parte de una carrera que cuenta ya con ocho temporadas en la Primera FEB. También pasó dos cursos por el UCAM Murcia de la Liga Endesa, entre 2018 y 2020, en los que su rol fue más limitado, jugando apenas dieciséis partidos entre ambos ejercicios. Tras ello, volvió a la segunda categoría nacional en Castellón demostrando su gran capacidad anotadora desde el perímetro pero, en el mejor momento de su carrera, sufrió en octubre de 2021 la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Tras recuperarse completamente, Ten volvió a confiar en él para el proyecto del 'Fuenla', con el que ambos se quedaron hace unas semanas con la miel del ascenso en los labios. En el curso recién finalizado, Durán ha promediado 7'9 puntos con un 42'8% desde más allá de la línea de 6'75 metros. Se trata de un nombre que encaja perfectamente en la filosofía ofensiva desvelada por Ramón Díaz en su reciente entrevista con este periódico, en la que desveló querer «jugar rápido en ataque, con juego en transición, mucho tiro de tres y juego en los primeros segundos de las posesiones». El nuevo Covirán va tomando forma en esa línea que pretende imponer su nuevo técnico.

