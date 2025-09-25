El Covirán 'las enchufa' con facilidad

Víctor M. Romero Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:49 | Actualizado 22:21h. Comenta Compartir

El Covirán se tomó muy en serio (97-88) el quinto encuentro de la pretemporada, esta vez frente al Dreamland Gran Canaria, el segundo que disputa en el Palacio de los Deportes, y al igual que ocurrió contra el Cartagena de Primera FEB, se celebró sin público, a puerta cerrada. Este domingo los aficionados granadinos ya sí podrán ver en acción a la nueva formación que comanda Ramón Díaz, en la cita de presentación oficial, desde las 12.30 horas en el pabellón del Zaidín.

Este jueves, endosó un 20-0 al rival claretiano a través de una agresividad defensiva muy eficaz y un tiro exterior letal, gracias a Thomas (100% en lanzamientos) y Kljajic, 36 puntos entre los dos, a razón de 18, y un increíble 61-36 al intermedio. Luego, la segunda parte fue otro cantar, toda amarilla, para recortar la distancia a solo tres puntos en algún momento.

Frente a los insulares, Ramón Díaz dispuso de todos sus efectivos, aunque los españoles Durán, Aurrecoechea y Tomàs pasaron a segundo plano. Arrancó con un quinteto formado por el base Speight, el 'matador' Matt, que pronto tomó la iniciativa en ataque para los cinco primeros puntos, y un 5-3 que se tornó en 5-7 tras varias contras del cuadro de Lakovic, Valtonen, Luka Bozic y Babatunde, los dos últimos en la zona. Por el Gran Canaria apareció pronto Angola, la nueva adquisición colombiana, recuperado de sus problemas físicos y por ende debutante con la camiseta del Dreamland, para sumar dos puntos junto a Laberye, cinco, y Kuath, tres, otra de las altas para el nuevo curso.

El Covirán basó su juego en Thomas y eso que el estadounidense tuvo encima a dos jugadores, que ayudaron a Albicy con la marca al 'killer' de la formación blanca este día, al vestir con la segunda indumentaria. Thomas se puso en diez puntos en un pis pas y mantuvo al Covirán por delante 15-14 en el ecuador del primer cuarto y con las primeras rotaciones, como Rousselle, Kljajic, que se enfrentó a sus antiguos compañeros, y Hankins, que tenía olvidado del todo el percance en el tobillo izquierdo.

Predominó el juego vivo y el intercambio de canastas, sin que las defensas resultaran efectivas. Chapa a Kljajic de Pelos, a pesar de que ayudó rápido como Micah Speight con el tiro exterior.

Con la aparición de Burjanadze a la pista, el Covirán circuló muy bien el balón para buscar posiciones cómodas de tiro, así liberados, el propio montenegrino Jovan agregó dos triples más a su cuenta, ya tres, más otro de Rousselle, que obligó al tiempo muerto de Jaka Lakovic. El tanteo se disparó al 27-19 al filo del final del primer cuarto. Munnings completó los cambios de Díaz y Kljajic quiso lucirse ante sus ex colegas, con once puntos en su haber y un parcial impulsado por el balcánico de 13-0, para 31-19. Así acabó el primer acto.

El segundo cuarto se inició con el Covirán pletórico, mejoró mucho atrás, con gran intensidad, y lo bordó en carreras, alguna culminada por Hankins de mate. Además, el parcial de arranque fue de 7-0 y elevó el global al alucinante 20-0, ya 38-19, hasta que Braian Angola coló un triple que rompió la sequía de casi cinco minutos sin anotar de los claretianos.

Los porcentajes de los nazaríes en el tiro exterior eran, no prometedores, sino excelentes. El cincuenta por ciento de acierto del primer cuarto mejoró (brutal 63,2%) con Thomas brillante, y encima el resto le siguió, de ahí el 44-24, al 'enchufarla' con facilidad mucha gente y desde muchos ángulos y zonas del parqué. Thomas deleitó con algún aro pasado, y cuanto tuvo un defensor encima fue capaz de doblar o colarse por la línea de fondo. Con 49-27, el Covirán se quiso sacar la espina de la derrota frente al San Pablo Burgos, ante uno de los equipos más cotizados de la ACB y habitual de las competiciones europeas.

Otro parón al crono de Lakovic tras bandeja de Kljajic y 53-28, con 15 puntos del montenegrino, los mismos que Matt. Restaron menos de cuatro minutos al descanso y la paliza era de época, como la del Tenerife en su cancha en la copa canaria (más 22).

La conclusión es que si el Covirán tiene un buen día de tiro va a dar muchas alegrías. Recursos tiene, desde luego. Y todo consiste en mantener todo el tiempo, a ser posible 40 minutos, la intensidad defensiva. Ramón Díaz quiso probar a sus hombres importantes y el 58-32 significó que les exprimía, como si fuera competición, en busca de un resultado positivo más tangible. Incluso pidió tiempo a 43 segundos del descanso. Díaz se lo tomó muy en serio. Y sus chicos, también.

En poco más de dos minutos de la reanudación, un 0-11 asustó a Díaz (61-47), que tuvo que detener el partido tras la reacción del Gran Canaria y en vista de que Valtonen, sin embargo, no veía con claridad el aro. La formación de Lakovic se transformó y demostró su potencial para situarse a diez puntos, 72-62 tras un triple de Tobey. El tercer cuarto acabó con 74-62, el margen de 25 puntos bajó a menos de la mitad: 12.

Al Covirán los partidos se le hacen largos frente a adversarios que tienen profundidad de plantilla, como le pasa al Dreamland, y el 13-26 fue el aviso de un acercamiento ya total al 77-73, recorte de otros ocho puntos, con tiempo de Díaz. El vuelco fue también espectacular, con un tiempo para cada bando. A cuatro minutos, 79-76, podía ganar cualquiera. Valtonen fue eliminado por cinco faltas. Un triple de Jovan Kjajic, que le elevó a los 29, fue la puntilla. El Covirán promete.

Covirán Granada: Rousselle (8) Speight (9), Babatunde (4), Valtonen (2), Thomas (21), Durán, Munnings, Kljajic (29), Bozic (11) y Hankins (13).

Dreamland Gran Canaria: Nzambi, Wong (4), Vila (6), Samar (2), Albicy (7), Brussino (13), Salvó (5), Pelos (11), Tobey (14), Labeyrie (10), Kuath (7) y Angola (9).

Parciales: 31-19, 30-17 (61-36, descanso), 13-26 y 23-26 (97-88, final).

Árbitros: Fernando Calatrava, Vicente Martínez y Cristóbal Sánchez.Eliminado Valtonen (m. 36).

Incidencias: Quinto partido de la pretemporada del Covirán, segundo que disputa el equipo granadino en el Palacio de los Deportes, también a puerta cerrada como el del Cartagena.