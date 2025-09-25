Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Beqa Burjanadze busca el aro en el amistoso a puerta cerrada contra el Gran Canaria. Blanca Rodríguez
Pretemporada

Díaz exprimió a los hombres importantes

El entrenador tuvo a toda la plantilla disponible pero Durán jugó solo cuatro minutos y prescindió de Aurrecoechea y Tomàs

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:51

Zach Hankins estuvo disponible y no fue necesario descarteRamón Díaz no tuvo que realizar ningún descarte, a pesar de disponer de los trece jugadores del primer equipo, al tratarse de un amistoso.

El entrenador granadino recuperó al 'center' Zach Hankins tras un problema en el tobillo izquierdo sin importancia el sábado en el entrenamiento abierto al público.

Para el comienzo de la Liga Endesa contra el Joventut en casa hay que considerar que debe haber cuatro seleccionables, aunque Burjanadze y Kljajic lo son, algo que facilitará el descarte. Contra el UCAM Murcia el domingo por la mañana (12.30 horas) en la presentación oficial dará igual.

Ramón Díaz pudo contar con todos, aunque los españoles los utilizó bien poco. Ya en el tercer cuarto, apareció Edu Durán, y eso que la diferencia era amplia, por encima de los veinte puntos a favor.

