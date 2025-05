Al Covirán le desciende el campeón

El tercer milagro de la permanencia en la Liga Endesa no se produjo para el Covirán, que sufrió su primer descenso como club tras perder, ... como era previsible, en el Movistar Arena por 79-67, ante el campeón de la liga regular, un Real Madrid que está a mucha distancia de los granadinos en cuanto a recursos. Los granadinos fueron a remolque desde el principio, al ceder muchas posesiones forzados por la defensa blanca.

Baloncesto serio y rentable del Madrid, que por dentro superó con creces a los nazaríes, con Tavares como principal arma, más Fernando, Garuba y Hezonza. Cuando los madridistas pudieron correr el Covirán se vio desbordado y eso que controló bastante bien el rebote. Los granadinos dieron la cara en el segundo cuarto, mucho más ordenados, y tras un 1-9 llegaron vivos al segundo tiempo. El tercero incluso lo ganaron por 23-21. En el último, un triple de Rousselle puso al Covirán a seis puntos: 62-56. Pero otros de Hugo González y Hezonza fueron como un mazazo. Amor propio no faltó para motir con las botas puestas.

El Covirán dispuso un quinteto formado por Rousselle, Ubal, Valtonen, Noua y Bezhanishvili de principio mientras que Chus Mateo optó por Campazzo, Abalde, Ndiaye, Hezonza y Tavares. Pablo Pin volvió a descartar a los escoltas Gian Clavell, Omar Silverio y Sam Griffin. En el Madrid, tuvieron descanso en esta cita Musa, Deck e Ibaka, reservados para los 'playoffs'. La novedad en el quinteto inicial blanco fue la presencia del croata Hezonza.

Errores iniciales en el tiro hasta el mate de Tavares. El Covirán vistió de negro, falta en ataque de Bezhanishvili. El georgiano falló bajo aro una canasta fácil, le intimidó el caboverdiano y Ndiaye disparó de triple al 7-0. La formación granadina tuvo serias dificultades para encarar el aro madridista en la salida al parqué. Cinco minutos sin anotar ya el Covirán. Terrible. Muchísimas pérdidas de balón en los nazaríes.

Por fin anotó Noua, de tres, abrió la lata más allá del ecuador del primer cuarto. 7-3 y rápida acción de Campazzo al 9-3. Por fortuna, el Madrid tampoco estuvo fino en los lanzamientos. Bamforth y Llull a la cancha. También está Aurrecoechea, que no pudo impedir el dos más uno de Tavares. 13-5.

Pin continuó con sus habituales rotaciones, Sergi García y Guerrero. Buena defensa de Rubén sobre 'Supermario'. 16-7, tiempo de Pin y LuKa Doncic viendo el partido junto a Florentino Pérez. Bamforth se estrenó tras dos lanzamientos a larga distancia sin puntería. Feliz, Bruno Fernando, Garuba y Hugo González cerraron el parcial con 18-9.

Triple de Sergi García para aplacar la diferencia en el marcador en el arranque del segundo cuarto. Compartió el parqué con Rousselle esta vez, además de aparecer Visconti y aplicar Pin una defensa zonal para tratar de despistar a los madridistas. Las contras del Madrid hicieron mucho daño, al correr los blancos y Pin paró el crono con 22-12.

Dos más uno para Hugo y Mayes, el hijo de Tharon, que jugó en el extinto CB Granada, se sumó en los movimientos de banquillo de Mateo, que no quiso relajación y detuvo el juego tras un 0-4 de Rousselle y Noua: 27-16. Se trató de un quiero y no puedo. La renta fue en aumento. 33-16.

Reacción granadina con Valtonen al rebote ofensivo y Gio muy activo. 33-22. Otra gran acción de Noua y el Covirán recuperó el orden, ya un 1-9 y 34-25. Los hombres de Pin dieron la cara en el tramo final hasta el descanso. Tiempo de Mateo tras asistencia de Visconti a Ubal: 34-27. Tavares cerró 36-27 al intermedio. Empate a 18 en esa manga.

El tercer cuarto empezó con una falta antideportiva de Tavares sobre Ubal y el canastón de Noua llevó al 39-34. El Real Madrid mantuvo la distancia al castigar a los granadinos en contras y encestes fáciles cuando perdieron el balón o lo robaron. Aunque también los nazaríes emplearon la misma receta. 46-40. El triple de Llull (2/10) contrastó con el 3/20 del Covirán hasta ese instante. Mal día de ambos en los lanzamientos. Ni Bamforth ni Visconti estuvieron finos.

Las defensas alternativas de Pin, tras otro tiempo muerto, procuraron llegar al último cuarto con vida, no como el Girona, que estaba derrotado con mucha antelación en el Palacio, aunque este resultado ya no importaba al no salir airosos del Movistar Arena. Buen triple de Bamfoth y 57-50. El Covirán nunca arrojó la toalla.