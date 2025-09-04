Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jassel Pérez, durante un partido con la selección de República Dominicana FIBA

El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez

El talentoso exterior caribeño, que cumplirá 24 años la semana que viene, disputará este curso cedido en el Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB

Jose Manuel Puertas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:27

El Covirán ha conseguido cerrar finalmente la incorporación del talentoso exterior dominicano, Jassel Pérez, viejo conocido de Ramón Díaz de su paso por Capitanes de ... Ciudad de México, en la NBA GLeague. El escolta, de 190 centímetros de altura, cumplirá 24 años el viernes 12, y dará de ese modo el salto al Viejo Continente por primera vez, tras realizar hasta ahora toda su carrera en diferentes equipos americanos.

