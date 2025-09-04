El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez

El Covirán ha conseguido cerrar finalmente la incorporación del talentoso exterior dominicano, Jassel Pérez, viejo conocido de Ramón Díaz de su paso por Capitanes de ... Ciudad de México, en la NBA GLeague. El escolta, de 190 centímetros de altura, cumplirá 24 años el viernes 12, y dará de ese modo el salto al Viejo Continente por primera vez, tras realizar hasta ahora toda su carrera en diferentes equipos americanos.

El acuerdo entre la entidad rojinegra y el caribeño es, según ha podido saber IDEAL, por dos temporadas. En la primera de ellas, como ya se había explicado en este medio, el exterior saldrá cedido a un equipo de la Primera FEB. Y finalmente el equipo elegido es el Alerta Cantabria de Torrelavega, donde Pérez compartirá equipo, y posición, con el granadino Germán Martínez. Según fuentes consultadas, ha sido el equipo que más interés ha mostrado desde el primer momento en obtener la cesión del dominicano. Eso sí, el club granadino se ha reservado una ventana temporal durante la inminente temporada en la que podría repescar al joven escolta en caso de necesidad, bien por alguna baja sensible en el plantel de Díaz o bien porque su nivel esté siendo tan alto como para dar el salto a la Liga Endesa. En ese sentido, cabe añadir que el quisqueyano no ocuparía plaza de extracomunitario, pues su nacionalidad dominicana le permitirá jugar, tanto en Cantabria como en Granada, acogiéndose a los acuerdos de Cotonú.

Con independencia de que el caribeño acabe o no jugando en el próximo curso en el Covirán, el acuerdo entre ambas partes incluye también la campaña 2026-27, si bien el club granadino se reserva la opción de cortar dicho vínculo el próximo verano si el rendimiento del jugador no fuera todo lo satisfactorio que se espera. Se trata de un exterior con enorme capacidad de anotación —en su país, su talento ha sido comparado con el de Jean Montero, actual jugador del Valencia Basket— pero que ahora deberá demostrar su capacidad de adaptación a los mayores rigores tácticos y exigencias defensivas que demanda el baloncesto europeo.

La llegada de Jassel Pérez a España, con inmediata incorporación al Grupo Alega Cantabria, se producirá en un dos o tres semanas, una vez que el jugador finalice los compromisos que actualmente tiene en su país.