DAZN será la nueva casa del baloncesto ACB los próximos cinco años

Ideal Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

La ACB ha anunciado hoy una alianza con DAZN, la plataforma global líder de streaming deportivo, que adquiere los derechos para emitir todos los partidos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas. DAZN se convierte así en el destino definitivo para los fans del baloncesto. El acuerdo también contempla la emisión de los campeonatos durante cinco temporadas en los países y territorios de Estados Unidos, MENA (Oriente Medio y Norte de África), Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Australia, Taiwán y Japón, así como a partir de la temporada 2026-27 en Alemania y Austria.

La cobertura arrancará con la Supercopa Endesa 2025, que se celebrará en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre, dando inicio a una temporada histórica para el baloncesto español en DAZN. Además de la Liga Endesa, la plataforma emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2026.

Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos en directo y a la carta, en total más de 1.700 en los próximos cinco años. Junto a ello, contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes y programas especiales centrados en los equipos y jugadores protagonistas de cada jornada.

Asimismo, como parte del acuerdo, DAZN ofrecerá cada jornada un encuentro de la Liga Endesa en abierto. Los aficionados podrán disfrutar de la mejor experiencia en la plataforma y seguir estos partidos gratis solo con descargar la App de DAZN y registrarse con su correo electrónico.

Este acuerdo consolida el compromiso de DAZN con el deporte español y refuerza su oferta con la liga nacional más competitiva del baloncesto europeo. La acb se suma a un catálogo en constante crecimiento y que compartirá con competiciones tan relevantes como LaLiga, F1, MotoGP, NFL, LaLiga Hypermotion y más eventos que posicionan a DAZN como la plataforma de referencia para los fans del deporte.

Una nueva forma de vivir la Liga Endesa

Para dar respuesta al interés de los aficionados al baloncesto, DAZN lanzará un plan específico para ellos, que ofrecerá acceso a todos los partidos de la acb en directo y bajo demanda. Esta propuesta se podrá disfrutar por tan solo 9,99 € al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 € en modalidad mensual o por 109,99 € en modalidad anual con pago único. Los aficionados de entre 18 y 30 años podrán beneficiarse de un 30% de descuento en estos precios gracias a la TARIFA JOVEN -30. Este nuevo plan se podrá contratar en la App de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional. Este nuevo plan se podrá contratar en la App de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional.

Oscar Vilda, CEO de DAZN para España y Portugal, ha declarado: «La acb es una de las ligas más emocionantes y seguidas de Europa. Este acuerdo a largo plazo refuerza nuestro compromiso con los fans del deporte y confirma que DAZN es su destino de referencia. Queremos ofrecerles la mejor experiencia, y ofreceremos un nuevo plan dedicado al baloncesto, para acercar la emoción de cada jornada a todos los rincones de España».

Antonio Martín, presidente de la acb, ha comentado: «Es una gran ilusión formar parte de esta plataforma con muchas de las mejores competiciones deportivas del mundo. Nos apasiona su propuesta y avanzar juntos para poder aumentar la visibilidad de nuestras competiciones. Nuestros clubes agradecen la apuesta de DAZN por el baloncesto».