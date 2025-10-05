Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Covirán inició la Liga Endesa contra el Joventut en el Palacio, aquí Zach Hankins, muy defendido. José Miguel Baldomero
Covirán 75-87 Joventut

Al Covirán se le atraganta la Penya

Liga Endesa ·

Los badaloneses sujetan a Thomas y Bozic sale al rescate pero Birgander se pone las botas y Ricky deja su sello

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:05

El Covirán arrancó la Liga Endesa con un tropiezo (75-87) en su pista frente a un competitivo Joventut, que sometió a una fuerte vigilancia ... a Thomas y se esmeró en defensa. Los exteriores de la formación granadina tuvieron un mal día en el tiro y casi todo el ataque se basó en los movimientos cerca del aro de Luka Bozic, mientras que la Penya repartió mejor los puntos y sacó mucho provecho de Simon Birgander en la pintura.

