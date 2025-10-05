Al Covirán se le atraganta la Penya

El Covirán arrancó la Liga Endesa con un tropiezo (75-87) en su pista frente a un competitivo Joventut, que sometió a una fuerte vigilancia ... a Thomas y se esmeró en defensa. Los exteriores de la formación granadina tuvieron un mal día en el tiro y casi todo el ataque se basó en los movimientos cerca del aro de Luka Bozic, mientras que la Penya repartió mejor los puntos y sacó mucho provecho de Simon Birgander en la pintura.

El Covirán perdía el rebote por 26 a 31, mientras que los porcentajes de triple habían sido muy flojos en ambos, aunque el equipo de Díaz necesita más de ellos. Al no cerrar debidamente su aro pudo correr menos y que el ritmo no fuera tan intenso como quería. En triples, 23,1 y 16,7% de acierto tras 3/13 y 3/18, respectivamente, paupérrimo balance. Eso a falta del último acto.

Los granadinos siguieron a remolque en el cuarto final, aunque Kljajic por fin vio aro, en un día de poca inspiración en el lanzamiento. La renta badalonesa se estableció en torno a los diez puntos. 59-69. Luego 59-72 hasta una ligera reacción a través de Rousselle, con parón esa vez de Miret. 63-72.

Hubo otra aproximación al 66-72. Ricky respondió a Speight para mantener la distancia. Thomas acercó al 71-76 con tiros libres. Fue el último intento de remontada granadina, Ricky Rubio y Hakanson certificaron el triunfo del Joventut a media distancia. 71-80.

El Palacio tuvo una gran entrada para el primer partido del Covirán en su cuarta temporada consecutiva en la Liga Endesa. Atractivo el rival, el histórico Joventut. En la presentación de los equipos, destacó el nombre de Ricky Rubio, muy aplaudido.

No hubo bajas en ninguno de los dos equipos, al menos en los locales, mientras que Dani Miret se quedó sin Michael Ruzic, la única ausencia. Por el Covirán, Ramón Díaz alineó de principio a Speight, Thomas, Valtonen, Bozic y Babatunde mientras que por la Penya formaron Vives, Hunt, Hanga, Dekker y Birgander.

En los dos primeros minutos, ya se detectaron problemas con el rebote defensivo, lo que Díaz consideró la clave del partido en la previa. Hunt y Hanga tomaron la responsabilidad del ataque y Valtonen aplacó al 4-4. Cameron Hunt es un gran anotador, todos los balones llegan a sus manos.

Los badalones sometieron a Thomas a una fuerte defensa de ayudas y Díaz le relevó por Kljajic. Ricky Rubio salió al parqué junto a Tomic, con Rousselle como su emparejamiento. 6-12, dos libres del de Masnou. También apareció Hankins frente al gigante croata.

Triple de Kljajic, el primero de los locales, muy necesario para que el Joventut no se separe en el marcador. Munnings y Burjanarze completaron la rotación. Fuerte defensa de la Penya y el triple de Travis no fue suficiente ante los de Hakanson y Drell, más una canasta contra tablero de Ricky, para un peligroso 14-22 al final del primer cuarto.

El segundo cuarto se inició con un 0-4 tras asistencia de Hunt a Birgander y mate de Kraag en un robo, tiempo muerto de Ramón Díaz y 14-26. Regresó Matt Thomas a la pista, el Covirán echó de menos sus puntos. Hanga continuó muy encima de Thomas, que tuvo que soltar el balón a menudo, pero el daño mayor fue en el 'pick and roll' también ejecutado en los badaloneses, con Birgander encestando cerca del aro o sacando faltas. Dani Miret paró el juego con 16-28.

Dos más uno de Bozic y 22-30. Buena defensa de Hankins sobre Tomic y triple de Thomas, el Palacio se viene arriba, tapón de Valtonen a Hunt y enceste de Hankins, tiempo de Miret, el Covirán reaccionó: 29-32. Bozic acortó con garra al 32-34 y el equipo nazarí pudo hasta empatar, al menos salió ileso para la segunda parte. El parcial fue de 16-6.

Nuevo tirón del Joventut en la salida del tercer cuarto, con triple de Hunt para el 32-41 y parcial en contra de los rojinegros de 0-7. Bozic volvió a asumir las acciones de ataque en una día de poca inspiración de Thomas, un triple y tres puntos a estas alturas de partido para el estadounidense, poco bagaje para el 'killer' del equipo.

Luka sacó petróleo y recortó al 38-45. Guillem Vives retuvo el balón en un saque de banda y se protestó la técnica no señalada. Valtonen afianzó al 40-45. El pulso entre el croata Bozic y el gigante sueco Birgander se produjo en los dos aros, registraron ya 14 puntos cada uno. 44-47. Ni Babatunde ni Hankins pudieron con el vikingo.

Díaz apostó por Speight, Rousselle y Kljajic juntos como respuesta a Ricky y Hunt al tiempo que Hakanson. Minutos para Rousselle, y Speight relevado por Thomas, con tres faltas el base americano, como Hankins, que siguió en el parqué. Dekker cometió la cuarta falta, pero el Covirán, a remolque en el marcador, haciendo la goma: 52-59. Tomic y Kraag apuntillaron al final del tercer cuarto: 53-63. Eso a falta del último acto. La desventaja fue clara en un partido tan igualado, donde una distancia de diez puntos resultaba determinante.