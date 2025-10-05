Granada se reencuentra con el mejor baloncesto y Ricky Rubio

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 5 de octubre 2025, 14:06 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

La Liga Endesa volvió por todo lo alto al Palacio de Deportes de Granada. Tras un verano más que intenso en la capital ante la incertidumbre sufrida tras el descenso –'condonado' por el no ascenso del Betis–, la afición del Covirán vibró en la jornada inicial de una nueva edición de la mejor liga de Europa, aderezada con los emotivos homenajes a 'Zamo' Fernández y Ricky Rubio. Reencuentros con denominación de origen del mejor baloncesto de élite.

Un total de 7.489 personas acudieron en masa al recinto del Zaidín para no perderse el 'redebut' en ACB del base catalán. Un Ricky Rubio con más tablas y más barba que aquel chico de 14 años que se estrenó en su primer partido de la categoría hace dos décadas también en Granada. La grada le ovacionó antes del arranque, cuando el Covirán le hizo entrega de una placa conmemorativa de aquel 15 de octubre de 2005.

Gran gesto, ya que no todos los días pisa el parqué un campeonísimo de prácticamente todo –faltó el oro olímpico– con la selección española. Tras una amplia carrera por la NBA y dejar atrás ciertos demonios, eligió volver a casa con los suyos para certificar su vuelta a la élite patria. Y en Granada. Caprichoso destino.

Aplauso griego

En lo deportivo, no hubo trato de favor alguno, con la parroquia local convirtiendo el Palacio en una olla a presión durante los 40 minutos. El habitual aplauso griego volvió a resonar a los mandos del Frente Nazarí y de la Esquina Rojinegra, comandantes de una tropa unida al servicio de Ramón Díaz y sus jugadores.

Los tambores de guerra propiciaron varias intentonas de remontada, ánimos para llevar en volandas a un Covirán remozado y falto aún de sinergias en pista. El gato al agua se lo llevó la 'Penya' para alegría de Ricky Rubio en 'su' Granada. Le faltó el pionono –o quizá no– y llevarse una bolsa de acerolas para Badalona.

Otro que regresó a su cancha fue 'Zamo' Fernández, segundo de Pablo Pin y protagonista en dejar al Covirán donde está. Recibió un merecido homenaje por sus servicios prestados, así como un mensaje de apoyo para su hijo Dani, que padece la enfermedad rara conocida como síndrome de Mitchell. El abrazo con Eloy Almazán, Pablo García o David Iriarte fue eterno. La familia nunca se olvida.

