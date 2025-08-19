Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Sánchez intercambia impresiones sobre cuestiones físicas en el gimnasio del Palacio de los Deportes. Fundación CB Granada
Pretemporada del Covirán

Control al estado físico de la plantilla

Liga Endesa ·

El preparador Sergio Sánchez 'Pinzas' somete a los jugadores a la evaluación inicial sobre su estado de forma antes de los entrenamientos

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 19 de agosto 2025, 12:45

La actividad aumentará pronto en el Covirán. La pretemporada se inició este lunes para la plantilla del equipo granadino, de cara a su cuarta temporada ... consecutiva en la Liga Endesa. Por el hospital de La Inmaculada desfilaron los nueve jugadores que se encuentran ya en Granada, siendo los últimos en incorporarse, que llegaron a la ciudad el día anterior, el domingo, el 'center' estadounidense Zach Hankins, el otro 'cinco' africano Babatunde Olumuyiwa y el bahameño Travis Munnings, que al final quedó fuera de la lista inicial de seleccionados para la la fase final de la AmeriCup. Todo fueron saludos y primer intercambio de palabras entre jugadores que, en la mayoría de los casos, no se conocen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  2. 2 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  3. 3

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  4. 4

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  5. 5

    Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Arenas del Rey
  6. 6

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  7. 7

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  8. 8

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  9. 9

    «Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»
  10. 10 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Control al estado físico de la plantilla

Control al estado físico de la plantilla