Control al estado físico de la plantilla

La actividad aumentará pronto en el Covirán. La pretemporada se inició este lunes para la plantilla del equipo granadino, de cara a su cuarta temporada ... consecutiva en la Liga Endesa. Por el hospital de La Inmaculada desfilaron los nueve jugadores que se encuentran ya en Granada, siendo los últimos en incorporarse, que llegaron a la ciudad el día anterior, el domingo, el 'center' estadounidense Zach Hankins, el otro 'cinco' africano Babatunde Olumuyiwa y el bahameño Travis Munnings, que al final quedó fuera de la lista inicial de seleccionados para la la fase final de la AmeriCup. Todo fueron saludos y primer intercambio de palabras entre jugadores que, en la mayoría de los casos, no se conocen.

El capitán Pere Tomàs y el base con galones en el vestuario Jonathan Rousselle hicieron de maestros de ceremonias. También atendieron a los medios los dos veteranos, ilusionados con el equipo confeccionado, a primera vista más físico y de mayor tamaño que el anterior, además con gente con experiencia aunque sean, en varios casos, debutantes en la ACB.

Iván Aurrecoechea compartió el desplazamiento con Edu Durán hasta el hospital y el regreso a sus casas. También asistieron el croata Luka Bozic y el estadounidense Micah Speight, ocho jugadores en total, con la compañía de los canteranos Osi Cerdá, que llamó mucho la atención entre los sanitarios por su estatura y fue, curiosamente, el foco de las cámaras de los móviles, más Luca Medal y Álvaro Fernández.

Los jugadores del filial ayudarán en los primeros entrenamientos del conjunto granadino, para cubrir así las ausencias tanto del escolta extracomunitario que falta por contratar y completar la plantilla de trece fichas, como los tres internacionales implicados en el Eurobasket.

Las ausencias, además de Elias Valtonen, que tenía relación laboral siempre que el equipo saliera en Liga Endesa, son el escolta Jovan Kljajic y el ala-pívot Beqa Burjanadze, que ya preparan la participación de Finlandia, Montenegro y Georgia, respectivamente, en el próximo torneo continental que se celebrará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre.

El Covirán, una vez superados con éxito y sin incidencias los pertinentes reconocimientos médicos, siguió con el protocolo de la pretemporada este martes. Los rojinegros fueron citados en el Palacio de los Deportes, para realizar durante toda la mañana las habituales pruebas físicas, bajo la vigilancia de Sergio Sánchez 'Pinzas'. La sesión se ejecutó en el gimnasio del pabellón del Zaidín.

El preparador físico observó las evoluciones de los jugadores, así como sus condiciones atléticas y el estado de forma en el que se encuentran, para concretar quiénes necesitarán una mayor dedicación y esfuerzo, al tratarse de casos individualizados, todos distintos por su peso o si han parado mucho o poco durante el verano y los días de vacaciones. Algunos lo hicieron menos dado que tuvieron otras citas, como Iván Aurrecoechea, que se proclamó campeón del mundo e 3x3 con la selección española, o los que disputarán el Eurobasket, que se supone que llegarán a Granada rodados.