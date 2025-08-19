Derrick Allen, ayudante de Ramón Díaz de forma oficial

Ideal Martes, 19 de agosto 2025, 10:03 Comenta Compartir

Ya tiene Ramón Díaz definido su cuerpo técnico. El entrenador granadino dirigirá a partir del jueves su primera pretemporada a las órdenes del Covirán Granada. A la continuidad de Arturo Ruiz, Sergio Sánchez 'Pinzas', Alberto Puertas y David García se sumará la presencia de Derrick Allen, como adelantó este medio hace días y que este miércoles se hace oficial, y Juanra Ruiz.

El estadounidense, que cumplió 45 años en julio, hará las veces de entrenador ayudante junto a Arturo Ruiz, mientras que el cargo del granadino será el de entrenador asistente y desarrollo de los jugadores jóvenes. Allen aterriza en el Covirán Granada después de haber coincidido como entrenador asistente de Ramón Díaz en Capitanes de Ciudad de México y en el Rasta Vechta de Alemania con Arturo Ruiz.

Este último volverá a ser entrenador ayudante, 'Pinzas' hará las veces de preparador físico, Alberto Puertas será de nuevo el 'team manager' del equipo y David García se encargará de análisis de datos y edición de vídeo.

El Covirán Granada empezó este lunes la pretemporada en el hospital universitario La Inmaculada con los pertinentes reconocimientos médicos. Los rojinegros, que este martes realizarán las pruebas físicas, tienen las bajas de Jovan Kljajic, Elias Valtonen y Beqa Burjanadze, que permanecen concentrados con sus respectivas selecciones ante de la disputa del Eurobasket.

Samu Gómez, con el U22

Por su parte, el cuerpo técnico del Stellantis & You Granada, el equipo que competirá en la nueva liga U22, estará formado por Samu Gómez como entrenador principal, mientras que Andrea Pecile y Daniel Moyano harán las veces de entrenadores ayudantes. Los encuentros del equipo rojinegro estarán incluidos en el abono de temporada de los aficionados que tengan su carné del Covirán Granada.