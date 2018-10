Influencers, referentes y viceversa

El contagio es una herramienta poderosa. Por contagio uno puede cambiar de ideas, de costumbres, de ropa y de pañuelo. Puede cambiar por completo. Incluso la más fuerte de las personas, si se somete a una presión insistente, terminará arrastrada por la ola ('La ola', por cierto, fantástica película de Dennis Gansel). Es tan fuerte el poder del contagio que hasta las más recias armaduras, forjadas con mimo en hogares y escuelas, terminan resquebrajándose por una pequeña brecha.

No se le da importancia. Tan solo es entretenimiento, dicen. Es que me apetece descansar, añaden, mientras vuelven a poner en la tele uno de esos programas que no exigen nada. No dan nada. El uso de la tercera persona del plural -dicen, añaden- es injusto. Que nos ponemos muy dignos y, a ver, que levante la mano el que no haya visto nunca un programa de estos. Yo recuerdo seguir la primera edición de Gran Hermano con fervor, por ejemplo. Y alguna vez, al volver de clase, me quedaba embobado con el Diario de Patricia, por mucho que intuyera que todo era mentira. Nos contagiamos con facilidad porque es demasiado accesible. A todas horas.

Por más que pasen los años, todavía no entiendo la gracia de 'Mujeres y hombres y viceversa'. No entiendo el programa. Entiendo lo de que a la chavalada le mole mirar a jóvenes de gimnasio con ínfulas de 'influencers' diciendo 'chuminás'. Pero, ¿cómo es posible que se haya convertido en referente de una generación? El otro día, sin más, intercambiaron a las presentadoras de MyHyV y de 'Viva la vida', Toñi Moreno y Emma García. Y el debate que suscitó ocupó portadas de diarios, tendencias en redes sociales y batallas dialécticas de calado en grupos de Whatsapp.

«(...) A lo mejor el problema está en que estamos eligiendo mal nuestros representantes. Una millenial para luchar contra la homofobia, Mecano para defender la integridad de la obra artística. Elegimos bien las causas, pero mal a los representantes. Incluso mal a los enemigos. El problema es que hay demasiados influencers y muy pocos referentes» Bop Pop, en Late Motiv

Mientras, en 'Late Motiv', Bop Pop lanzó un mensaje al mar precioso. Acertadísimo. Terminaba así: «El problema es que hay demasiados influencers y muy pocos referentes». A esto es a lo que me refería. Lo del contagio, digo. Siempre empieza por un pequeño oleaje y, al poco, se cambian las mareas: Bop Pop, pásalo.