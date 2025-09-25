Eurovisión adelanta a noviembre la votación para decidir la participación de Israel en el festival

Fernando Morales Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:18 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

La Unión Europea de Radiodifusión ha decidido convocar de manera extraordinaria una reunión de su Asamblea General para decidir a principios de noviembre, y no en diciembre como estaba previsto, sobre la participación de Israel en el próximo festival de Eurovisión, que se celebra en Viena. En una carta firmada por la presidenta de la UER, Delphine Ernotte-Cunco, dirigida a los miembros de la UER, el organismo reconoce que ante la «diversidad de opiniones sin precedentes» generada sobre este asunto, «es necesario» una base democrática más amplia para tomar una decisión final ante una situación «tan divisiva» como esta.

La decisión llega después de que Irlanda, Eslovenia, Islandia, Países Bajos y España hayan anunciado que no participarán en la edición que se celebra en Austria en mayo de 2026 si es que Israel participa. Una medida que, sin embargo, no es respaldada por todos los participantes europeos. De hecho, España ha sido el único país del autodenominado grupo de los Big Five -los que más aportan al festival- en adoptar esta postura, considerada un error por parte de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. «Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos», declaraba desde Bruselas.

Sin embargo, ante la situación sin precedentes, y después de que una investigación de la ONU haya calificado de genocidio la actuación del ejército israelí en Gaza, la UER reconoce ahora que no hay una posición de consenso entre los países sobre la participación de la televisión israelí en el festival, por lo que considera que todos los miembros deben pronunciarse sobre esta cuestión. En la carta

Desde España, aunque ya anunciaron su intención de retirarse, ha ido día a día aumentando la presión sobre la UER. De hecho, este mismo jueves, el presidente de RTVE, José Pablo López, defendió en el Congreso de los Diputados la decisión tomada por el ente público y reprochó a la UER el daño que estaba causando sobre el festival al retrasar hasta diciembre la toma de una decisión. «Todos somos conscuentes de que Eurovisión no es un mero festival de canciones. Es algo más. La carga política que tiene es enorme. Lo sabemos todos, lo sabe la UER e Israel también lo sabe, y por eso lo utiliza para proyectar sus mensajes», aseguraba desde el Congreso en una comparecencia en la que criticó el uso político que Israel hace de su paso por el festival.

Temas

Eurovisión

Israel