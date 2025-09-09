Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El programa trascenderá las puertas del Centro Lorca para expandirse. Jorge Pastor

Una propuesta que se expande por toda la ciudad hasta 2027

«Es una oportunidad para trazar conexiones entre Lorca y autores que tienen su obra como referencia», aseguró Laura García-Lorca

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:43

El ciclo Lorca y el Flamenco, que se ha presentado esta mañana, «es una gran oportunidad para trazar nuevas conexiones entre la figura lorquiana y ... autores que tienen como referencia su obra», indicó la presidenta de la Fundación García Lorca, Laura García-Lorca. «También servirá –resaltó– para entender mejor la expresión artística contemporánea», comentó la sobrina del poeta, quien subrayó que este programa trascenderá las puertas del Centro Lorca para expandirse por el Museo de Bellas Artes, Centro José Guerrero, la Universidad de Granada y la Madraza.

