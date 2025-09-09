Una propuesta que se expande por toda la ciudad hasta 2027

El ciclo Lorca y el Flamenco, que se ha presentado esta mañana, «es una gran oportunidad para trazar nuevas conexiones entre la figura lorquiana y ... autores que tienen como referencia su obra», indicó la presidenta de la Fundación García Lorca, Laura García-Lorca. «También servirá –resaltó– para entender mejor la expresión artística contemporánea», comentó la sobrina del poeta, quien subrayó que este programa trascenderá las puertas del Centro Lorca para expandirse por el Museo de Bellas Artes, Centro José Guerrero, la Universidad de Granada y la Madraza.

La subsecretaria de Cultura del Ministerio, Carmen Páez, reiteró el compromiso del Gobierno con Lorca y anticipó la importancia de 2026, ya que se cumplirán noventa años del asesinato de Federico en el Barranco de Víznar. «Es una fecha que duele –dijo– pero que interpela a lo que estamos haciendo y a lo que queda por hacer». También significó la dimensión internacional a través de una conjunción tan poderosa como es Lorca y el flamenco. «Federico sigue entre nosotros en cada creador que aborda el mundo con valentía», concluyó.

Ampliar J. Pastor

Cultura abierta

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, explicó que Lorca y el Flamenco arranca ahora pero se prolongará hasta 2027. «Es la manifestación de una cultura abierta y enraizada que saca lo mejor de Granada», aseguró. También aprovechó para recordar la relevancia de la Bienal y la contribución de lo jondo a la carrera de Granada por la Capitalidad Cultural Europea en 2031.

Ampliar J. Pastor

La diputada de Cultura, Pilar Caracuel, subrayó que lo que sucederá en estos días «es un magnífico preludio de todo lo que está por venir en los próximos tres años compartiendo arte y conocimiento en torno a Lorca y el Flamenco». El profesor Pedro Ordóñez habló sobre la contribución a la UGR a la investigación en torno al flamenco. Y Cristina Hergueta, de BNV Producciones, puso el acento en que Lorca y el Flamenco se desarrolle por toda la capital.

Por último, el comisario Pedro G. Romero reconoció que esa simbiosis entre Lorca y flamenco puede resultar agotadora en una ciudad como Granada e insistió en indagar sobre las zonas oscuras para lograr una mirada reconocible por el público. «Hay que acostumbrar a los espectadores a las distintas maneras de entender qué significa Lorca y qué significa el flamenco», aseveró.