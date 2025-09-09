Cine, música y palabra en torno a Lorca y el flamenco El Centro Lorca acogerá entre el 10 y el 12 de septiembre un completo programa que explota la relación del autor granadino con lo 'jondo'

El Centro Lorca presenta la programación que se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre.

Resulta imposible entender el flamenco, el del pasado y el del presente, sin la figura de Federico García Lorca. No solo porque interpretó magistralmente el alma de este arte en 'Poema del cante jondo' o 'Romancero gitano', sino porque dejó teorías que siguen plenamente vigentes como la del duende, ese poder misterioso y trascendental que conecta con el dolor humano y evoca emociones que ningún filósofo puede explicar. El Centro Lorca indaga ahora en el asunto con una interesante programación que se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre comisariada por el investigador Pedro G. Romero.

Se da la circunstancia, además, que durante estas semanas se celebra en diferentes espacios de Granada la I Bienal de Flamenco, con cerca de cuarenta actuaciones y eventos paralelos. La oferta para estas jornadas en el Centro Lorca se articula en torno a cuatro propuestas: Estampas, Trovos, Guitarra y Revista.

Estampas es un ciclo de cine al cargo del guionista Luis E. Parés, director artístico de la Cineteca Matadero. Mañana se proyectarán las películas 'Gitans d'Espagne' (Joan Castanyer, 1945. 19:00 min.), 'Nous les gitans' (Alberto Spadolini, 1950. 24:25 min.) y 'Flamenco. Möte med spanska zigenare' (Lennart Olson, 1962. 36:00 min.). No podía haber retrato de España sin los gitanos. Federico García Lorca abordó arquetipos, retiró los tópicos y los faralaes, y les brindó un romancero trágico, doliente y musical.

El día 11 se emitirán 'Aguaespejo granadino' (Val del Omar, 1953-1955. 23:00 min.), 'Festival de las entrañas' (Val del Omar, 1961. 47:00 min.) y 'Arabesque for Kenneth Anger' (Marie Menken, 1958-1961. 05:00 min.). Siempre que se imbrica el flamenco y la vanguardia plástica, la sombra de Lorca late detrás, como un aliento explícito. Por eso, resulta difícil no relacionarlo con experimentaciones visuales como las de Val del Omar, otro granadino visionario y alumbrado y Marie Menken.

El cierre de Estampas será el 12 con 'Lorca y el flamenco, rito y geografía del cante flamenco' (26:28 min.), 'El barranco de Víznar' (José A. Zorrilla, 1976. 19:00 min.) y 'Canta gitano' (Tony Gatlif, 1982. 10 min.). De todas las revoluciones de Lorca, quizá ninguna fuese tan ambiciosa como la promesa de un nuevo teatro. Grupos como Estudio Lebrijano, La Cuadra o Teatro Gitano Andaluz mezclaron a Lorca con las corrientes teatrales de los sesenta. De todo aquello nos quedan algunos ecos, pecios audiovisuales y registros.

Trovos reunirá a destacados artistas flamencos y creadores de otras disciplinas para compartir modos de hacer, ideas, prácticas y lenguajes. Cada encuentro culminará en una presentación pública, abierta a la ciudad, en forma de conversación, concierto, performance u otras formas escénicas. No se trata de espectáculos cerrados, sino de procesos abiertos que favorecen el cruce de miradas y la creación en común.

El 10 de septiembre Luz Arcas, coreógrafa y directora de La Phármaco, compañía de referencia en la danza contemporánea, conversará con el investigador y renovador del relato flamenco José Luis Ortiz Nuevo. El 11 septiembre Raúl Refree, guitarrista, productor musical y compositor se reunirá con el reconocido guitarrista flamenco Alfredo Lagos. Por último, el 12 de septiembre Daniel Alonso, creador audiovisual cuya práctica atraviesa la composición, la remezcla y la sátira gráfica se encontrará con Rocío Márquez, cantaora que ha sabido tensionar los límites del campo flamenco utilizando para ello las herramientas que este campo artístico le brinda.

La guitarra

Guitarra convoca a diversos intérpretes a tocar la guitarra de Federico García Lorca, custodiada por la Huerta de San Vicente. Si el programa fue iniciado el pasado junio con Dani de Morón, en esta ocasión lo harán Raúl Refree (10 de septiembre), Alfredo Lagos (11 de septiembre) y Emilio Caracafé (12 de septiembre).

Revista es la primera de una serie de publicaciones -folletos, hojas volanderas y pliegos- que se desarrollarán junto al diseñador gráfico Filiep Tacq. Revista recoge textos, algunos de ellos inéditos y desconocidos como el titulado 'El cante jondo, cantaores y bailaores españoles', de Ramón Gómez de la Serna, al que se sumarán otros textos e imágenes de autores y artistas como Ángel Guache, David Pielfort, José Heredia Maya, Salvador Dalí y Federico García Lorca, Francis Picabia, Manuel Ángéles Ortiz, Vicente Escudero y Helios Gómez.

Las actividades tendrán lugar del 10 al 12 de septiembre de 2025, a partir de las 19:00 h, en el Centro Federico García Lorca. A lo largo de los meses siguientes, se sucederán nuevos encuentros con otros artistas y colectivos, además de un congreso titulado Reunión, que se celebrará en noviembre y al que asistirán investigadores nacionales e internacionales para expandir los conocimientos sobre la relación entre Lorca y el flamenco.

