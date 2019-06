Bull Festival: segundo asalto Antílopez se meriendan la sesión de tarde, mientras los granadinos Carlota, The Fixed e Inés y Los Inesperados dejan alto el listón EDUARDO TÉBAR GRANADA Sábado, 1 junio 2019, 19:48

Horario taurino: a las cinco arrancó la segunda jornada del Bull. Otra tarde soleada en el Cortijo del Conde. Muchos 'madrugan' para disfrutar el programa al completo. Mientras unos comienzan el botellón en las inmediaciones, otros acceden al recinto con ganas de bailar a partir de la temprana actuación de Inés y los Inesperados. La fauna se divide entre los que no disimulan la resaca y los rostros ilusionados por presenciar la siguiente mitad del festival. El viernes, ya metidos en las cuatro de la mañana, los gemelos Ayax y Prok rapeaban su duunvirato en el Albaicín ante la masa. Suma y sigue. ¿El ritmo de venta? A la hora de comer, la plataforma digital indicaba que queda poco papel y que se está despachando rápido. Y que los tickets de la jornada inaugural se agotaron.

Barniz negroide

El rock de barniz negroide de bandas locales ha prendido la mecha desde las cinco de la tarde. Para empezar, Inés y Los Inesperados. Una formación ligamentosa: tienen nervio funk, actitud rock y acento granadino. Y mucha erudición en sus filas (ahí andaba el veterano Carlos Dingo, que se las sabe todas a la hora de entreverar elementos de las Antillas). Figuras como Inés Marín representan la filosofía del Bull. O sea, mujeres al poder. Y si son musicalmente omnívoras, mejor. «Regeneración», lo definieron ella y ellos. En esta línea, el joven 'power' trío The Fixed ha continuado flameando el ambiente. Blues-rock feroz. ¿Las guitarras cotizan a la baja? La mitad de Elemento Deserto (integrados un rato después en la espectacular formación de Carlota) rendían reverencias frente al escenario. The Fixed templaron los ánimos con una tersa versión del 'Ain't no sunshine' de Bill Whiters. De inmediato, invocaron a Jimi Hendrix. Revelación vespertina de un festival que apuesta por nombres emergentes de la incandescente cantera de Granada.

La gramola con salero de Antílopez

Pero los que por ahora se meriendan el Bull son Antílopez. El dúo de Isla Cristina es humor hecho canción. Pero también confesión íntima y una acibarada visión social. «Chiripop absurdo depresivo», acabó resolviendo alguien entre un público ya nutrido. Miguel Ángel Márquez y José Félix López no se depilan la lengua. Con su gramola del salero, han agarrado y estrujado con maestría géneros como el reggae, el indie y hasta el tango. Incluso inventaron un country jondo. Y todo para triturarlo en una humorada circense. «¡Que se entere la Alhambra!», insistían.

Galería. Las mejores imágenes de la primera jornada del Bull Music Festival. / IDEAL

En paralelo, Carlota daban gusto hasta hace un momento a la parroquia nazarí. El ambicioso proyecto del granadino César Rodríguez, catapultado en su magna obra '2 0 2', introdujo a los espectadores en un relato electrificado que reflexiona sobre una dualidad tan 'lapidiana' como universal: la vida real y la ensoñación interior. Textos sugerentes y estribillos enérgicos en voz dulce o enrabietada, según el momento. Carlota azuzó su intimismo con acalambrados embates y una marejada de adrenalina. Temas como 'Quién eres' o 'Soren loren' partieron de la introversión para terminar refulgiendo épicas, volando alto.

INT ha estrenado el escenario dedicado a la electrónica. A partir de las 20:00, turno para el pulverizador del 'streaming': Beret. Y Dorian ponen a punto la maquinaria.