«Venimos desde Almería para ver a Eskorzo en su feudo» Eskorzo durante su actuación en el Bull Music Festival. / JAIME WALFISCH El público del Bull Music Festival es abierto, amplio e indefinido. El programa se ciñe a varios ejes vertebrales EDUARDO TÉBAR GRANADA Domingo, 2 junio 2019, 01:20

El Bull es un festival transversal. Su público es abierto, amplio e indefinido. El programa se ciñe a varios ejes vertebrales: grupos granadinos, dinosaurios del rock español, figuras de primera fila del mestizaje y las músicas urbanas. Y un poquito de indie infalible. Pero lo justo. Este toro extraño en fase de crecimiento pretende desmarcarse de la oferta clónica que inunda la geografía nacional. Dos mundos coexistían ayer por la tarde mientras los sonidos de Beret y Dorian chocaban en el éter. El choque era también humano. Padres con sus hijos pequeños al hombro. Cuarentones con ganas de revivir la juventud durante un rato. Adolescentes en busca de la fiesta perfecta. Universitarios ante el primero de los diversos festivales que sumarán en ruta este verano.

Los 'peques' portaban cascos 'vintage' para la protección auditiva. Había quien –precavido– se aplicaba crema antisolar en los tatuajes. Entre los madrugadores, un abultado grupo de malagueños que no quería perder detalle desde la apertura de puertas. Igual que Sonia y Alicia, ambas de 35 años, que llegaron a Granada desde Almería vía Blablacar. «Soy una enamorada de Juanito Makandé y también me pirra Eskorzo, y más en su feudo», reconocía Sonia. «A mí me gustan todos, aunque a muchos ni siquiera los conozco», matizaba su amiga. «Lo bonito del Bull es vivir el ambiente tan espectacular de este festival y de Granada en general. En esta ciudad vi mis primeros conciertos como estudiante, en el Espárrago. ¡Cómo se echa de menos!».

Con menos perspectiva, pero rebosantes de ímpetu festivalero, Paco y Nando se plantaron en el Bull procedentes de Loja. Les tira el rap. Y les apasiona aún más el 'trap'. «Primo, yo estoy aquí por C Tangana, que vacila mucho cuando dice que es un ídolo. Pero para nosotros es un ídolo total», recalcaban. Sin duda, la pareja más bailarina de la tarde la formaban Rafa y Conchi. Un matrimonio que no confesó su edad, pero sí que no se divertían tanto desde los noventa. La juventud observaba con fascinación. En el momento de rematar estas líneas, los que se disponían a poner a brincar a miles de personas eran Eskorzo, después de Mago de Oz y C Tangana.