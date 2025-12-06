La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva

Cedido por el Granada CFLa curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva
Su equipo se encuentra en en 'play off' de ascenso a Primera RFEF tras encadenar siete victorias consecutivas
Granada
Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:36
Fran Árbol recuperó este pasado fin de semana la titularidad en el Lorca Deportiva, ya en 'play off' de ascenso a Primera RFEF tras encadenar ... una séptima victoria consecutiva. El portero de 19 años cedido por el Granada viene alternándose bajo palos con el lituano Ernestas y en esta última ocasión contribuyó al triunfo sobre la bocina contra el Atlético Malagueño tras conceder un gol.
Árbol no debutó hasta hace un mes con la oportunidad de la Copa del Rey frente al Almería, firmando una muy buena actuación pese a la eliminación. A una suplencia más en Liga le siguieron dos titularidades con victoria ante Minera y Puente Genil, con portería a cero y 'MVP' de sus aficionados en ese último encuentro, pero Ernestas recuperó el puesto sin tantos en contra y nuevos triunfos. Este pasado domingo, sin embargo, Árbol regresó bajo palos. Sí es titular habitual allí el centrocampista granadino Adrián Heredia, también cedido.
Ángel Jiménez
Otro portero de la cantera del Granada que al fin viene jugando con regularidad es Ángel Jiménez, suplente en la Ponferradina de Primera RFEF desde su fichaje en 2023. La llegada del entrenador granadino Fernando Estévez allí le deparó dos primeras titularidades que recuperó ya en octubre, tras cuatro nuevas suplencias, para ya no perder el puesto ni tan siquiera con Mehdi Nafti este pasado fin de semana ya como sustituto tras el cese del técnico. El guardameta también maracenero jugó incluso la Copa del Rey, con victoria en casa del Logroñés.
