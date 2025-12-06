Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Árbol calienta antes de un partido. Lorca Deportiva

Cedido por el Granada CF

La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva

Su equipo se encuentra en en 'play off' de ascenso a Primera RFEF tras encadenar siete victorias consecutivas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:36

Comenta

Fran Árbol recuperó este pasado fin de semana la titularidad en el Lorca Deportiva, ya en 'play off' de ascenso a Primera RFEF tras encadenar ... una séptima victoria consecutiva. El portero de 19 años cedido por el Granada viene alternándose bajo palos con el lituano Ernestas y en esta última ocasión contribuyó al triunfo sobre la bocina contra el Atlético Malagueño tras conceder un gol.

